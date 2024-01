A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azóta többször is hasznos tanácsokkal segítette a lakosságot, és ezt az idei évben is szeretnék folytatni. Ezúttal arra kívánják ráirányítani az ilyen épületben élők figyelmét, hogy mit tegyenek tűz esetén.

Tűz, füstölés, izzás szinte bármikor keletkezhet, bármilyen ingatlanban. A társasházakra különösen igaz, hogy szinte nem múlik el év úgy Zalában, hogy ne riasztanák a tűzoltókat olyan tűzesetekhez, melynek kiváltó oka vagy a helytelen tárolás (túlzsúfolt, elsősorban kisebb helyiségekben gyúlékony anyagokat halmoznak fel a lakók), a tűzhelyen felejtett étel, vagy éppen a túlterhelt elektromos hálózat.

Amennyiben tüzet észlelünk, azonnal tegyünk bejelentést a 112-es segélyhívó számon, és ott adjuk meg azokat az információkat, amik nagyban segíthetik a riasztandó tűzoltókat. Így például, hogy mi ég, mekkora a kiterjedése, pontos cím, és hogy tudunk-e sérültről. Ezután értesítsünk annyi szomszédot, amennyit csak tudunk. És akkor itt jön a menekülési útvonalak kérdése.

Fotó: Fehér Márk

A menekülési útvonalakkal kapcsolatban az első és talán legfontosabb szabály, hogy azokat mindig szabadon kell tartani, hiszen ahogy az elnevezésük is utal rá, azok veszélyhelyzet esetére biztosítják a társasház biztonságos elhagyását. Amennyiben egy ilyen kijelölt útvonalra különböző tárgyakat helyezünk el, azzal nehezítjük – például egy tűz esetén – a lakók biztonságos kijutását, valamint a menteni érkező tűzoltók munkáját is. Éghető tárgyakat, anyagokat, berendezéseket, gyúlékony anyagokat ezért soha nem szabad itt elhelyezni, hiszen adott esetben akár a lángok továbbterjedését is elősegítik, nehezítve a mentést és az oltást.

A menekülési útvonalakat minden esetben jól látható módon kell jelölni, és a jelölésére szolgáló táblák vagy világító berendezések megfelelő állapotát, működését ellenőrizni kell.

Amikor a tűzoltóegységek kiérkeznek, ismertessünk velük is minden használható információt, mennyi embert láttunk kijönni, melyik ajtó, melyik lakás az, ahonnan a füstre, tűzre utaló nyomot láttuk. -írja a katasztrófavédelem.

Fontos változás, hogy 2024. január elsejétől módosult a tűzvédelmi szabályzatról, tűzvédelmi házirendről szóló jogszabály. Erősen ajánlják minden társasházi közös képviselőnek, fenntartónak és a lakóknak is, hogy tanulmányozzák, a benne foglaltakat pedig betartsák.