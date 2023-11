Előre kisebb csomagokba adagolta az eladásra szánt illegális füstölnivalót az a 61 éves mikepércsi férfi, akinek a melléképületét keresték fel a pénzügyőrök. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága közlése szerint október végén a mikepércsi férfit lakásán ellenőriztek a rendőrök, majd benéztek a melléképületbe is, ahol dohánnyal kitömött, nagy fekete bőröndöt és egy sporttáskát találtak. A több mint 21 kilogramm, zacskókba kiadagolt füstölnivaló láttán azonnal értesítették a pénzügyőröket. Az ingatlan tulajdonosa azt mondta, hogy a dohányt a nyíregyházi piacon vásárolta, és néhány zacskóval már túl is adott belőle. A pénzügyőrök lefoglalták a 2,3 millió forint értékű illegális dohányt, és a történtek miatt eljárást indítottak a férfi ellen, aki több millió forint jövedéki bírságra számíthat, valamint költségvetési csalás bűncselekménye miatt is felelnie kell.