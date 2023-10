Egyre gyakoribb, hogy a távol-keleti üzletek profilt váltanak, tulajdonosi szerkezetük átalakul, derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatásából. A hatóság akciósorozatában ilyen üzleteket ellenőriztek. Nem ritka, hogy a távol-keleti árucikkeket forgalmazó ruha- és cipőüzletek vegyesboltokká alakulnak, valamint újabb és újabb ilyen profilú üzletek is nyílnak. A háromnapos akcióban a NAV munkatársai nemcsak a nyugtaadást és a foglalkoztatottak bejelentését, hanem az áruk eredetét, a pénzkészletet és az online pénztárgépek üzemeltetésére vonatkozó szabályok betartását is vizsgálták. Az ellenőrzések mérlege szerint a kereskedők háromnegyede mulasztott, fele nem adott nyugtát, egynegyede pedig nem jelentette be minden alkalmazottját. A NAV a mulasztó vállalkozásoknál többmillió forintos bírságot szabott ki, és folytatja az ellenőrzéseket ebben a szektorban.