Égő mezőgazdasági gépekhez riasztották a tűzoltókat Lenti és Orosztony külterületén

Érdemes továbbra is odafigyelni a mezőgazdasági munkáknál. Az elmúlt hetekben két helyszínen is égő mezőgazdasági gépekhez riasztották a vármegye tűzoltóit. Lenti és Orosztony külterületén is sikerült megfékezni a tüzet, így az nem terjedt át a tarlóra, ugyanakkor intő jel, hogy a mostani, elsősorban a kukoricát érintő munkálatok is potenciális tűzveszélyt hordoznak magukban. Emellett a termény tárolására sem árt odafigyelni - hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Képünk illusztráció. Fotó: shutterstock.com

A leggyakoribb oka a kombájntüzeknek a csapágyak túlmelegedése, amelyet a por, a szennyeződés, a kopás, vagy a nem megfelelő kenés okozhat. A csapágyak túlmelegedése nemcsak tüzet okozhat, hanem súlyos károkat is tehet a gépben. A munkagépek üzembentartóinak, üzemeltetőinek fontos üzenet, hogy - rendszeresen ellenőrizzék és tisztítsák meg a gépet, különösen a csapágyakat és a kipufogórendszert, hogy eltávolítsák a port és a szennyeződést. - használjanak megfelelő kenőanyagot, és kenjék be a csapágyakat az előírt gyakorisággal és mennyiségben. - ellenőrizzék a csapágyak állapotát és cseréljék ki azokat, ha kopottak, sérültek, vagy zajosak. - figyeljenek a gép hőmérsékletére, és állítsák le azt, ha túlmelegszik. - tartsanak megfelelő távolságot a száraz növényzettől, és ne parkoljanak a géppel olyan helyen, ahol könnyen lángra kaphat a tarló - legyenek készenlétben egy tűzoltó készülékkel és egy mobiltelefonnal, hogy segítséget tudjanak hívni, ha szükséges. Érdemes tudni, hogy a mezőgazdasági termények betakarításának végeztével a tűzveszély nem szűnik meg, hiszen a tárolás és feldolgozás során is érhetik a terményt olyan biológiai, fizikai és kémiai hatások, melyek következtében tűz keletkezhet. Ennek fokozott kockázata áll fenn a szalma és széna, valamint a termények, így például - a legutóbbi esetben - a napraforgómag tárolásakor, de akár a kukorica tárolása során is. Ezek a tűzesetek legtöbbször jelentős anyagi kárral és hosszan elhúzódó tűzoltói beavatkozásokkal járnak. Az ilyen jellegű esetek kialakulását a szabályok betartásával jelentősen le lehet csökkenteni, de a bekövetkezett tűzesetek által okozott kár mértékét, valamint az eloltásukhoz szükséges időt is. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a takarmány tárolását az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartva kell elvégezni. A jogszabály például a rostnövénytároló elhelyezését is szabályozza. A problémás esetek elkerülése érdekében érdemes kiemelten figyelni a szabályokra és pontosan betartani őket! Ügyeljünk a biztonságra! Amennyiben pedig problémát észlelünk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot, és kérjük a tűzoltók segítségét. (Forrás: katasztrofavedelem.hu)

