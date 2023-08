Jelentősen enyhítette másodfokon a csecsemőjét megfojtó asszony büntetését a Pécsi Ítélőtábla. A bíróság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a vádlottnak - 28 éves, büntetlen előéletű nő - korábbi élettársi kapcsolatából két gyermeke, majd 2020-ban kötött házasságából egy további gyermeke született. Az asszony és a férje további gyermeket nem terveztek, ugyanakkor nem is védekeztek, így a nő 2022-ben teherbe esett, ennek tényét azonban a környezete előtt tagadta. A szülés napján, 2022. október 13-án délután az asszony az általa korábban igen, de akkor éppen nem használt ingatlanra ment és 4 óra körül érett, egészséges, kifejlett fiúgyermeknek adott életet. A szülést követően a gyermeket nem látta el, hanem a nyakára nadrágot tekerve megfojtotta, majd törölközőbe csavarta és szemeteszsákba helyezte, amit az ingatlan udvarán rejtett el.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlott bűnösségét tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében állapította meg, ezért 16 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani és a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentett be fellebbezést.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést az enyhítő körülmények túlsúlyára figyelemmel eltúlzottan súlyosnak találta és az a hasonló ügyekben követett bírói gyakorlatnak sem felelt meg, ezért a vádlott büntetését 10 év szabadságvesztésre enyhítette, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet jogerős.