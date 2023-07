Meglopta a segítőjét is az a fiatal férfi, akiből minden kínálkozó alkalom kihozta a tolvajt. A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. Ebből kitűnik, hogy a 29 éves, munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkező pakodi férfi 2022 szeptembere és 2023 márciusa között bűncselekményekből próbálta meg fenntartani magát. Egyik alkalommal, 2022. szeptember 3-án éjszaka Zalabér és Zalaszentgrót között autózott, amikor személygépkocsijából kifogyott az üzemanyag, ezért megállított egy autóst, hogy segítséget kérjen. A fiatal férfi meglátta a másik autóban a sofőr okmányokat, bankkártyát és közel 50 ezer forintot rejtő pénztárcáját, amit felkapott, majd futva távozott. Egy héttel később, 2022. szeptember 9-én éjszaka Zalaegerszegen egy pékség hátsó ajtaján ment be, és az egyik dolgozó táskájából 51 ezer forintot emelt ki, a másiknak pedig a 6 ezer forintos táskáját lopta el. A dolgozók azonban észrevették a távozó tolvajt, utána futottak, de nem érték utol. A férfi fizetés nélkül próbált távozni szeptember 26-án délelőtt egy zalaegerszegi élelmiszerüzletből, miután megevett egy fánkot, egy sajtot pedig a kabátjába rejtett. Élt az alkalommal október 8-án Zalaegerszegen is, amikor az egyik parkban táskát lopott egy nőtől, kihasználva pillanatnyi figyelmetlenségét. Ekkor 45 ezer forinthoz és hasonló értékű mobiltelefonhoz jutott, utóbbit 10 ezer forintért eladta. Meglopta ismerősét is, akivel december 29-én reggel Zalaegerszegen, a Vásárcsarnoknál futott össze, a kabátjából háromezer forintot emelt ki, visszaélve áldozata figyelmetlenségével és gyanútlanságával. Ez év elején, január 5-én kora délután, Zalaegerszegen ruházati üzletbe tért be, itt 12 ezer forint értékében női felsőt és kabátot vett magára, az áruvédelmi eszközöket kitépte belőlük, de távozni már nem tudott. mert az eladók tetten érték. Az az ismerőse is pórul járt, aki február 23-án délelőtt Zalaegerszegen futott össze vele, ugyanis leejtette a pénztárcáját, amiből kicsúszott 30 ezer forint, amit a pakodi férfi felvett és azonnal el is futott szerzeményével. A károsult a nyomába szegődött, utolérte a tolvajt, aki hétezer forintot visszaadott, a többi pénzzel ismét futásnak eredt. A pakodi fiatalember március 1-én délelőtt a zalaegerszegi Vásárcsarnokban bukkant fel, és az egyik árus őrizetlenül hagyott pénztároló dobozából 53 ezer forintot lopott el, de lebukott, mert másik árus szemtanúja volt az esetnek, és felszólította a pénz visszaadására. Március 18-án reggel egy zalaegerszegi családi ház udvarába tért be a pakodi férfi, a ház bejárati ajtajáról a lakatot eltávolította, a házat átkutatta. Ezt követően betörte a garázs ablakát, majd a pincéből vashulladékokat akart ellopni, azonban a fémek kipakolása közben a kiérkező a rendőrjárőrök tetten érték, nyomban őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő fiatal férfivel szemben többrendbeli lopás bűntette miatt emelt vádat, és börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.