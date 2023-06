Az ügyről csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányságon adtak tájékoztatást. Mint Balogh Bence őrnagy, bűnügyi osztályvezető, Tóth László őrnagy bűnmegelőzési alosztályvezető és Vincze Ádám főhadnagy beszámolójából kitűnt, az ügyben gyanúsított és őrizetbe került 44 éves férfi és 38 éves társa, valamint egy nő és egy férfi keresztül-kasul beutazta az országot, idős embereket néztek ki maguknak, akikhez különféle történetekkel kopogtattak be. Néha azt állították, az önkormányzattól jöttek, máskor olcsó javítást ígértek, de az is megesett, hogy azt mondták, ajándékot hoztak és a kiszemelt áldozat ilyenkor beengedte őket a lakásába. Ezután elterelték a figyelmét, majd ellopták az otthon tartott megtakarított pénzt. Így tettek Zalaegerszegen is május 9-én, amikor egy idős asszonyhoz késélezést vállalva jutottak be, majd ellopták 11 ezer forintot és bankkártyát rejtő pénztárcáját, a többi helyen azonban ennél jóval több pénzhez, összesen kétmillió forintot meghaladó összeghez jutottak. A károsult feljelentése után indított nyomozás feltárta, hogy hasonló kifosztás történt. Békéscsabán, Pécsen, Sopronban. Kamerafelvételek alapján sikerült azonosítani az elkövetőket. Június 13-án Bábolna közelében három vármegye rendőreinek összehangolt akciójában fogták el az M1-es autópálya pihenőjében a négytagú társaságot. Ezt megelőzően nem sokkal Sopronban 640 ezer forintot vittek el egy idős embertől, amit a gépkocsiban megtaláltak a rendőrök. A négy személyből a 44 éves és 38 éves férfit öt kifosztás elkövetésével gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat. Két társukat a rendőrök egy kifosztással gyanúsítják.