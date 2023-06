A vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter által ismertetett letartóztatási indítvány szerint a két férfi a bűncselekmények elkövetése érdekében járta az országot, és több városban is megkárosítottak idős korú személyeket.

Ez év áprilisában Pécsett azzal tévesztették meg a 95 éves nőt, hogy ajándékot hoztak neki, amiről iratot szeretnének aláíratni vele. Ennek érdekében a sértett beengedte őket, majd a sértett idős korából adódó figyelmetlenségét kihasználva beszélgetéssel elterelték a figyelmét, közben a hálószoba komódjából eltulajdonították a félretett pénzét, összesen 1,4 millió forintot, majd távoztak. Májusában Zalaegerszegen magukat az önkormányzattól érkező szerelőknek kiadva azzal tévesztették meg a 65 éves áldozatukat, hogy nyugdíjasok lakásaiban mérik fel a javításra szoruló tárgyakat, amit aztán kedvező áron rendbe is hoznak. Miután a lakásba bejutottak, egyikőjük a házigazda figyelmének elterelésére kezdte felírni a javítandókat, miközben társa a lakást átkutatta, és ellopta az idős nő táskájából a pénztárcáját, benne 11 ezer forintot és bankkártyát.

Szintén májusban, Békéscsabán azzal tévesztették meg a 91 éves áldozatukat, hogy ajándékot hoztak neki, amihez szükségük van a nyugdíjszelvényre. A két férfi bement a lakásba, az idős ember pedig a szőnyeget felemelve elővette az ott tárolt megtakarítása mellől a nyugdíjszelvényét. Ezt követően a két férfi az idős ember figyelmét beszélgetéssel elterelték, közben pedig a szőnyeg alól elloptak 700 ezer forintot, majd távoztak. A két férfi 2023. június 13-án Sopronba próbálkozott, magukat késélezőknek kiadva jutottak be egy 72 éves asszony lakásába, egyikük elkezdett élezni egy kést a konyhában, társa a mosdóba kéretőzött, és amíg az asszony a konyhában tartózkodott, a szobai komódból 640 ezer forintot vett el, majd távoztak. Ezt követően az M1 autópálya bábolnai pihenőjében fogták el őket a rendőrök, és ekkor előkerült Opel Astra gépkocsijukból a nem sokkal korábbn ellopott pénz is.

Az ügyészség a többszörös, és különös visszaesőnek is számító két férfi letartóztatását a bűnismétlés veszélyére, valamint a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélyére tekintettel indítványozta. Erről június 16-án, pénteken délelőtt dönt a nyomozási bíró.

Megtalálták az autóban a Sopronban ellopott pénzt

Fotó: police.hu