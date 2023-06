Forgalommal szemben hajtott, balesetet okozott, de megállás nélkül elhajtott az az egerszegi férfi, akivel szemben fegyházban letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozza az ügyészség.

A nemrég vádiratba foglaltak szerint 2022. augusztus 9-én reggel a 74-es számú főúton három utast is szállítva közlekedett személygépkocsival Nagykanizsa irányába egy 46 éves zalaegerszegi férfi, amikor több személygépkocsit is megelőzött, azonban a manőver után nem tért vissza a saját sávjába, hanem a forgalommal szemben hajtott tovább a bal oldalon. Ezzel két szemből érkező, szabályosan közlekedő személygépkocsi vezetőjét is arra kényszerített, hogy az ütközés elkerülésére letérjenek az úttestről. Az egyik sofőr azonban elveszítette az uralmát a jármű felett, előbb visszasodródott az úttestre, majd újra letért az útról, az árokba hajtott, végül a járműve a tetőlemezén átfordulva állt meg. A személygépkocsi utasa könnyű sérüléseket szenvedett. Mindezt a 46 éves egerszegi sofőr is észlelte, ennek ellenére megállás nélkül továbbhajtott, nem győződött meg róla, hogy a baleset miatt bárki megsérült-e, vagy segítségnyújtásra szorult-e.

A férfi ellen azért is büntetőeljárás indult, mert 2023 márciusában ittas állapotban vezette személygépkocsiját, ez pedig akkor derült ki, miután Bagodban a rendőrök megállították járművét ellenőrzésre.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és járművezetés ittas állapotban vétsége miatt emelt vádat a többszörös visszaesőnek számító férfivel szemben, és büntetésként fegyházban letöltendő szabadságvesztés kiszabásra tett indítványt a járművezetéstől eltiltás mellett.