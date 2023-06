Elütött vadban gazdag napot tudhatott maga mögött az a 48 éves pusztaedericsi férfi és 51 éves pécsi társa, aki ellen minap emeltek vádat. A vármegyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit közlése szerint 2022. január 8-án hajnalban a két férfi ittas állapotban Pusztaedericsen a kocsmában töltötte idejét, amikor ismeretlenekből álló társaság toppant be és a két férfinek felajánlottak ingyen egy őz tetemét, amit gépjárművel a Pusztaedericsre vezető úton ütöttek el. A vadásztársaság tulajdonát képező, 63 ezer forint értékű őzet a két férfi elfogadta az elpusztult állatot. Ez után a pusztadericsi férfi lakásához vitték szerzeményüket, kizsigerelték, megnyúzták, a húsát pedig használaton kívüli személyautóban rejtették el. A két férfi még ugyanazon a napon szarvashúshoz is jutott, ugyanis észrevették az út szélén két elütött, szintén a vadásztársaság tulajdonát képező szarvas tetemét is. Ezeket is hazavitték és elkezdték feldolgozásukat, így a két elütött szarvas ellopásával a vadásztársaságnak további 242 ezer forint kárt okoztak.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a két férfivel szemben pénzmosás bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat, és 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett, börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt arra az esetre, ha a vádlottak az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tesznek és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.