Élettársával hajtatta végre a betörést a házi őrizetbe lévő férfi, a történtek miatt nemrég emeltek vádat három személy ellen.

A vármegyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit közlése szerint a zalaegerszegi társasházban élő, a történtek idején bűnügyi felügyelet (házi őrizet) alatt álló zalaegerszegi, 39 éves férfi 2020 októberében elhatározta, hogy 31 éves élettársával betörnek a társasház egyik lakásába, ahol ékszereket sejtettek. A férfi a lakást nem hagyhatta el, mert bokáján nyomkövetőt viselt, ezért azt tervelték ki, hogy a betörést a nő fogja végrehajtani. A férfi kifigyelte, hogy a kiszemelt lakásban mikor nincsenek otthon, majd 2020. november 3-án kora délután a nő az élettársa ruhájában, valamint 44-es cipőben, fekete símaszkban és kesztyűben a folyosóról a lakás erkélyére ment, feszítővassal betörte az erkélyajtó üvegét, majd a lakásból kutatást követően két és fél millió forint értékű ékszerrel, órákkal távozott. Közben élettársa a lakásuk ajtaja előtt figyelte azt, hogy a lépcsőházban jön-e valaki, hogy riaszthassa a nőt. A pár még 2019 novemberében és 2020 év elején ismeretlen személytől 300 ezer forint értékű ékszert is megszerzett, ezek is betörésből származtak. Ezt követően arra kérték egy zalaegerszegi nő ismerősüket – ő lett az ügy harmadrendű vádlottja _ , hogy a szerzeményüket, valamint az általuk elkövetett betöréshez használt ruhákat, az onnan származó értéktelen értéktelen dolgokat vigye el és majd égesse el. A nő a kérésüknek eleget tett, a holmikat a hegyi pincéjébe szállította. Az ismerősnek megmutatták a betörésből származó ékszereket is, és azokból adtak neki, hogy rejtse el, és mivel jól beszél németül, arra is megkérték, segítsen az ellopott ékszereket Ausztriában értékesíteni. Az élettársak ezt követően kétszer is Ausztriába utaztak, és a lopott ékszerek egy részét 1 200 eurót meghaladó összegért eladták

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség az élettársakat lopás és orgazdaság, míg segítőjüket bűnpártolással vádolta meg. A férfival szemben letöltendő, élettársára végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés, míg segítőjükre pénzbüntetés kiszabására tett indítványt az ügyészség.