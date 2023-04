Akárcsak országosan, úgy Zalára is jellemző, hogy a lakástüzek jelentős része a kéményben keletkezett, ezután a nappalik, hálószobák következnek. Éppen ezért a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a megelőzés érdekében éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessék a fűtőeszközeiket is. Ha régebben épült épületben lakunk, időközönként érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni az otthonunk elektromos rendszerét is. Tanácsos a konyhába, hálóba és a nappaliba füstérzékelőt felszerelni a plafonra. Beszédes adat, hogy a tűzzel érintett ingatlanok egyikében sem volt füstérzékelő, pedig az eszköz idejekorán jelez, ha baj van. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza.

Az első negyedévben a katasztrófavédelem 8 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárására. Az ingatlanokban összesen 913 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

További részletek a katasztrofavedelem.hu-n.