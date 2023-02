Jellemzően kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek adtak munkát az egységeknek, tette hozzá Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, sajtóreferens.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére szombaton 18 óráig 167 bejelentés érkezett. Kósi Zsolttól megtudtuk, szombaton 18 óráig 69 hivatásos tűzoltó 20 járművel járta a vármegyét, munkájukat 8 önkéntes egyesület segítette 37 fővel, 8 járművel. Szombaton délután a Kerka mentőcsoport is munkába áll, hat fő 3 autóval segítette megoldani a feladatokat. Így összesen 112-en álltak helyt a viharos szél okozta károk elhárításában Zalában.

Az összegző gyorsstatisztika a következő beavatkozásokról számol be:

Hévízen az erős szél megbontotta az uszoda tetejét, Zalaegerszegen, a Berzsenyi úton egy tízemeletes társasház bádogfedésében okozott károkat, a Göcseji úton pedig egy társasház tetejének szigetelését és három kéményét rongálta meg, és ugyanez történt a Bartók Béla utcában is. Lentiben egy üzlet ablakát törte be az erős szél, Keszthelyen egy gyorsétterem tetőelemeit és egy élelmiszerbolt tetejét is megbontotta. Utóbbi helyszínen a darabokat a vásárlók és az autók közé fújta. Zalakomárban a helyi templom tornyának lemezeit rongálta meg a vihar. Keszthelyen, Söjtörön és Kisszigeten autókra is dőltek fák, személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Horváth István országos tetőjavító vállalkozást irányít, a hét végén számos megkeresést kaptak, vasárnap délután 28 helyszínen dolgozott 80 munkatársa. Lapunknak elmondta, a megrongálódott tetőszerkezetekben első felmérés alapján minimum 40 százalékos kár keletkezett. A szakember elmondta, a hét végi viharos szél tanulsága, hogy a rögzítéseket előírásszerűen végezzék, végeztessék az építkezők, az illesztések legyenek precízek. A zsindelyeket így is nehéz megvédeni, könnyen megbontja őket a 60-90 km-es széllökés. A munkatársai igyekeznek mihamarabb minden helyszínre eljutni.