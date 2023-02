A nemrég vádiratba foglalt történet szerint a 2007-ben született őrtilosi lánynak fiatalkorú fiúval volt szerelmi kapcsolata, ami 2022. májusában megszakadt. Mivel lány ismerte a kedvese internetes fiókjának jelszavát, a szakításuk után is folyamatosan belépett az oldalra, hogy megnézze, kivel beszélget. Így jött rá, hogy volt szerelme rövid időn belül kapcsolatot létesített egy nagykanizsai nővel. Az elhagyott lány azt is látta, amikor az új barátnő a fiúnak intim fotókat küldött magáról. Ezeket az őrtilosi lány a saját telefonjára lementette. Ennél többet is tehetett, mert a kanizsai lány 2022. június 11-én az interneten ráírt az őrtilosi vetélytársára, hogy miért terjeszti róla valótlanul, miszerint mindenkinek elküldözgeti a meztelen képeit. A két nő üzeneteket váltott egymással, és az őrtilosi elküldte vetélytársának a lementett fotókat, és számon kérte a „volt urának” küldött képeket, majd megfenyegette, ha nem szeretné, hogy kitegye a képeit az internetre, akkor kérjen tőle bocsánatot és „hagyja békén a fiú életét, mert belelép a szájába”. Ezt követően azzal is fenyegetőzött, hogy ha hozzá mer érni a fiúhoz, megöli, majd szakításra szólította fel, vagy kiteszi a képeit. A kanizsai nő bizonygatta, nincs is együtt a fiúval, de ellenfele közölte vele, tud mindent. Arra is rá akarta bírni vetélytársát, hogy másik férfit jelöljön be ismerősének, és ha nem teszi, amit parancsol neki, kiteszi a képeit a netre. Miután nem érte el célját, fenyegetését beváltotta. A megszerzett intim fotókat is felhasználva 24 másodperces videót szerkesztett, elküldte egy barátnőjének, majd videómegosztó oldalon is közzétette. Pár nappal múlva erről értesülve a kanizsai nő feljelentést tett, a videót pedig az oldal ez után letiltotta.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség kényszerítés kísérlete, valamint személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat az őrtilosi nő ellen, közölte a főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba.