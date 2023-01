A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba főügyészségi sajtószóvivő közölte, a 18 éves szentpéterúri fiatalembert több bűncselekménnyel gyanúsítják. E szerint 2022. június 28-án hajnalban szüleit és testvérét lopta meg, televízió beltéri egységét és mobiltelefont vitt magával.

A történethez hozzátartozik, hogy a fiatalembert 2021. december végén 10 hónap fogházra ítélték, ennek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztve. Ezt követően 2022. július 20-án lopás miatt 200 óra közérdekű munkával büntették, de ezt nem töltötte le, ezért ezt 48 nap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatták át 2022 december 15-én.

Ezek a büntetések nem értek célt, amit mutat, hogy 2022. október 12-én Szentpéterúron betört egy német tulajdonban álló házba és 100 ezer forintot vitt el. Ide többször is visszatért: október 24-én 400 ezer forint értékben kéziszerszámokat, elektromos barkácsgépeket lopott el, két nappal később a 45 ezer forintot érő tévét vitte magával. Másnap megint kéziszerszámokat és barkácsgépeket, 50 ezer forint értéket lopott el. Bő egy hónap szünetet tartott, december 7-én újra betört ide és 600 euróval távozott. Január 4-én bejutva a házba már 700 eurót vett magához, három nappal később viszont barkácsgépekkel és 4000 euróval távozott az ablakon át érkezett fiatalember, akit tettesként már az 2022. október 27-én történt betörés után azonosítottak. Másnap keresték is a rendőrök, de akkor elmenekült előlük, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ennek dacára ez után is rendszeresen visszatért az Ady utcai házhoz, ahol 2023. január 7-én az udvaron hátrahagyta kabátját és benne személyes iratait. Két nappal később fogták el a rendőrök.

Az egerszegi járási ügyészség indítványozta a fiatalember letartóztatását, tekintettel arra, hogy munkahellyel, a megélhetését biztosító jövedelemmel nem rendelkezik, ezért bűncselekmények elkövetéséből tartja fenn magát. Az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése érdekében látta indokoltnak a legsúlyosabb kényszerintézkedést. Az érveket elfogadva a nyomozási bíró csütörtökön elrendelte a fiatalember letartóztatását. A döntés ellen fellebbezett a gyanúsított és védője is, így az nem jogerős.