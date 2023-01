A történtekről hétfőn a városi rendőrkapitányságon adtak tájékoztatását. Ez alkalom volt arra is, hogy visszakerüljön gazdájához egy Opel Insigniára való komplett kerékgarnitúra. Ennek eltűnéséről Fehér József számolt be.

-December 16-án pénteken este parkoltam le a gépkocsit a Zalai Tóth János utcában a garázsom elé. Reggel a szomszédom szólt, hogy az autóm négy darab beton béléstestre felbakolva áll kerekek nélkül - idézte fel.

Feljelentést tett, akkor még nem tudta, nem ő volt az egyetlen károsult. A történtek többi részletéről Balogh Bence őrnagy, a városi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője számolt be. Elmondta: december 15-én jelentették be a rendőrségre a Pais-iskolai uszoda előtt leparkolt Ford S-Max kerekeinek ellopását. December 16-án jelentkezett egy Skoda Superb vezetője is a rendőrségen, miután majdnem balesetet szenvedett. A Landorhegyről indult el, és az Egervári úton járt, amikor a fokozódó rázkódás miatt megállt. Épp időben, a bal első kerék már fordult le az agyról. A tolvaj a két bal oldali kerék csavarjait meglazította, de megzavarhatták, mert ellopni már nem tudta. Pár nap szünet következett, aztán december 26-án jelentették be a ruhagyári ABC mögött leparkolt Ford Fiesta kerekeinek eltűnését. Az újabb lopás január 9-én a Berzsenyi utcában történt, Ford Focus kerekei tűntek el. Három nappal később pedig Skoda Felicia négy kerekének ellopását jelentette be egy 29 éves férfi. Elmondása szerint a Baross Gábor utca 25. előtt leparkolt autóját háromnegyed órára hagyta ott, s mire visszatért, hiányoztak a kerekei.

- Ez nem illeszkedett a sorba, mert kis értékű lemezfelnikről, gumiabroncsokról volt szó a korábbiakhoz képest, és a bejelentés is számos ponton ellentmondásos volt - mondta Balogh Bence.

Ezek után ellenőrizni kezdték a bejelentő kapcsolatait, tevékenységét, és így jutottak el ahhoz a zalaszentgróti kereskedőhöz, akinél megtalálták az Insignia kerekeit.

A fiatalember ez után beismerő vallomást tett, tette indokát nem adta, vélhetőleg ételfutárként szerzett jövedelmét kívánta ily módon kiegészíteni. Egyedül tevékenykedett, krokodilemelő, keresztkulcs volt a szerszáma. Az ellopott kerekeket azonnal alaposan lemosta, gumiápolóval lefújta, majd másnap így vitte eladni. Eddig egy garnitúra került elő. Kettőt a tolvajtól loptak el, mert a zsákmányt a garázsa közelében a páterdombi ipari vasút mellett rejtette el, onnan viszont eltűntek.

A fiatalember által okozott 1,5 millió forintos kárból eddig 900 ezer forint térült meg az Insignia-garnitúra előkerülésével.