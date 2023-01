Az 1979-ben született asszony gyerekkori ismerősével hosszabb kihagyás után, 2018-ban vette fel a kapcsolatot az interneten. A beszélgetésen a Csapiban élő férfinak jól fizető angliai lakatosmunkát ajánlott, majd a repülőjegyre, a szükséges dokumentumok beszerzésére 70 ezer forintot kért és kapott. Ezt követően azonban semmit nem tett, majd három hét múltán közölte, a munka meghiúsult, és ő sem tud Angliában maradni, visszaköltözik Magyarországra. Az átvett összeget pedig visszafizeti, amint külföldi bankszámlájáról a pénze megérkezik a magyar bankhoz. Ígérte ezt annak ellenére, hogy végig Magyarországon tartózkodott, semmilyen megtakarítással nem rendelkezett. Abban az évben csak a kiskorú gyermekei után járó állami támogatásból volt bevétele. Az asszony később kapcsolatba került gyerekkori ismerőse élettársával is, és elnyerte az ő bizalmát is. Felismerte a pár jóhiszeműségét és vissza is élt vele. Különböző indokokra hivatkozással 2018. május végétől 2021 nyarának közepéig rendszeresen pénzt kért tőlük kölcsön azzal, hogy a külföldről érkező megtakarításából rendezi tartozását. Az egerszegi nő kért kölcsön a külföldön ragadt pénzére, illetékre, albérleti díjra, a gyermekei élelmezésére, saját és édesapja betegségére hivatkozással is. Összesen 12 millió forintot meghaladó tartozást halmozott fel, miközben az inkriminált időszakban, mindössze 2020 elején keresett alkalmi munkavállalóként összesen 228 ezer forintot. Egyébként nem dolgozott, jövedelemmel, ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett, így a kölcsönt visszafizetni nem volt esélye, de szándékában sem állt. Azért, hogy ezt leplezze, elhitette áldozataival, hogy a törlesztés azért csúszik, mert elvesztette a bankkártyáját, és ideiglenesen nem fér hozzá a megtakarításához. Indok volt még az is, miszerint vissza kell repülnie Angliába, hogy rendezze a banki tranzakciót, s hogy a megtakarítását előbb külföldön zárolták, majd miután az Magyarországra érkezett, az adóhatóság vonta ellenőrzés alá, valamint illetéket kell még fizetnie a banknak. Miután a csapi pár egyre bizalmatlanabbá vált, elérhetetlenné vált számukra a nő, a hívásokra, e-mailekre nem válaszolt, a korábban használt telefonszáma is megszűnt, az általa okozott 12,1 millió forintos kár nem térült meg, mert a pénzt felélte.

A főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte: a Nagykanizsai Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat az egerszegi asszony ellen.