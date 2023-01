Az asszony élettársi kapcsolatából 2012-ben fia született. A nő szüleinél laktak, de az élettársak kapcsolata a gyermek születése után megromlott, az apa elköltözött. A nő rendszeresen italozott, alkoholproblémái a szakítást követően annyira súlyosbodtak, hogy 2017 júniusában az 5 éves fia rejtette el az alkoholosüveget az anyja elől, aki ezért megütötte. A történtek miatt indított gyermekelhelyezési perben a bíróság az apánál helyezte el a fiút, aki rendszeresen találkozott az anyjával. Ő azonban ilyen alkalmakkor rendszeresen ittas volt, agresszívvé, kötekedővé vált, különösen az idős apjával szemben. Egy ilyen alkalommal, 2020. március 26-án este a lányától elszenvedett bántalmazásban az idős, számos betegséggel küzdő férfi súlyos sérülést szenvedett. Júliusban meghalt az idős férfi, ami a lányából hisztérikus rohamot váltott ki, ez történt pár nappal a tragikus eset után, 2020. július 29-én. Az akkor is ittas asszony az épp a nála tartózkodó gyermekét hibáztatta az apja - a kisfiú nagyapja - halála miatt. Indulatba jött, a fiát a lakásban üldözte, többször megütötte, megkarmolta, fejét az ajtónak ütötte, miközben azt hajtogatta, hogy megöllek. A menekülő gyermeket nagymamája próbálta védelmezni, ám ő is megsérült. Este nyolc óra körül a kisfiú az őt újra üldözőbe vevő édesanyja elől a fürdőszobába menekült, de az asszony követte, és ismételten megöléssel fenyegette, dögöljél meg, megfojtalak, kiabálta neki. Ezt végre is akarta hajtani, ezért megnyitotta a fürdőkád csapját, hogy vízbe fojtsa a fiút, miközben a hátát ütlegelte. A gyermek a fürdőszobából kijutni nem tudott, a nő a nyakán megragadta, de megszorítani nem tudta, mivel a gyermek a fejét a vállához szorította. A támadás láttán a nagymama a fürdőszobába ment, igyekezett megakadályozni a kisfiú további bántalmazását, illetve a fürdőkádba, a csap alá lökését, ezért hajkefével ütötte a lányát. Ekkor a gyerek kimenekült a helyiségből, az anyja azonban utána rohant, a nappaliban megint elkapta, ettől mindketten elestek. Újra a nagymama avatkozott közbe, mert amikor a lánya felállt, a kanapéra lökte, lefogta, és kiabált unokájának, hogy meneküljön az utcára, hívjon segítséget. A gyermek meztelen felsőtesttel futott ki és járókelőktől kért segítséget. A kisfiú a bántalmazásban 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Dr. Gergye Tamás bíró ítéletében a végrehajtás esetén börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabása mellett az asszonytól megvonta gyermekéhez kapcsolódó szülői felügyeleti jogát, valamint véglegesen eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amelyet 18. évnél fiatalabb személlyel kapcsolatban gyakorolna.

Az ítéletet minden érintett tudomásul vette, így az jogerős.