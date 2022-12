zekben a napokban több helyen is bekerülnek majd a lakásokba a karácsonyfának szánt fenyők. Akárcsak az adventi koszorúk, úgy a fenyők is szobahőmérsékleten az idő múlásával kiszáradnak A karácsonyfára bármilyen szép is, soha ne tegyünk égő gyertyát, vagy csillagszórót. A november végén kivágott karácsonyfa a fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem kell hozzá egy perc és már a csúcsdísz is lángolni fog. A karácsonyfát tegyük másfél méter távolságra a kandallótól, kazántól, vagy egyéb fűtőeszköztől. A legjobb, ha egy méteres körben semmi sincs a fa közelében. Ebben az évben januárban egy már alaposan kiszáradt karácsonyfán meggyújtott csillagszóró miatt kigyulladt és teljesen kiégett egy lakás Zalaegerszegen. Azért, hogy ez ne történjen meg ismét, fogadják meg tanácsainkat!

A legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák, mécsesek okozzák. Természetesen az adventi koszorúk továbbra is díszítik az otthonokat, viszont ha nincs a gyertya alatt tűzálló alátét, akkor amint csonkig ég a gyertya, lángra kap a koszorú is. Inkább ne is gyújtsuk meg a gyertyákat, ha nincs alattuk alátét! Fontos továbbra is, hogy a gyertyák és az adventi koszorú közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, ami meggyulladhat. Soha ne hagyjuk magára az égő gyertyákat, mielőtt kimegyünk a szobából, fújjuk el.

Kiemelten ügyeljünk az égősorokra, fényfüzérekre! Egyre több otthont díszítenek ezek a kellékek, és hamarosan a karácsonyfára is feltesszük őket. Érdemes arra gondolni, hogy ha gyenge minőségű fényfüzérünk van otthon, inkább ne használjuk! Ha kint dekorálunk égősorral, csak kültéri fényfüzért tegyünk ki, mert áramütés és tűz is lehet belőle. Bent a lakásban már használhatunk beltéri és kültéri fényfüzért is. A fényfüzér vezetéke ne kerüljön bútorok lába alá, mert megtörik, kidörzsölődik és zárlat miatt tüzet okozhat. Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító eldeformálódott, megtört, megolvadt, ne használjuk, hiszen csak idő kérdése, hogy mikor fog tüzet okozni. Éjszakára húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból!

Sokat fogunk a következő napokban sürögni-forogni a konyhában is, hiszen ilyenkor a tűzhelyen és a sütőben párhuzamosan készülnek a finomságok. Sok tűz a konyhában keletkezik, mert megfeledkezünk az ételekről. Hogy biztosan ne felejtsük el a készülő ételt, állítsuk be a telefonunkon az időzítőt. Nagyon fontos, hogy amennyiben a tűzhelyen felejtettük az olajat és az meggyulladt, ne oltsuk el vízzel, mert az égő olaj ki fog robbanni az edényből és mindent meggyújt maga körül. Tegyük rá a fedőt és kapcsoljuk ki a tűzhelyet! Ha a sütőben gyulladna meg az étel, kapcsoljuk ki a sütőt és várjuk meg, amíg elalszik a tűz. Néhány perc után nyissuk ki a sütőt és edényfogóval vigyük ki a szabadba az odaégett ételt!

Azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű fűtőeszközzel fűtenek, vagy ilyen berendezéssel melegítik a vizet, szén-monoxid keletkezhet, ha a működő fűtés, vagy a vízmelegítő nem kap elég levegőt. Ha megszólal a szén-monoxid-érzékelő, vagy a működő fűtés mellett többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodnak, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Emellett ajánlatos egy füstérzékelő készüléket is beszerezni, és ha karácsonyi ajándéknak kapunk egyet, akkor azonnal szereljük fel! Az életmentő készülékek idejekorán felhívják a lakástulajdonosok figyelmét a problémára!

Amennyiben pedig bajt észlelünk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot!

Forrás: katasztrofavedelem.hu