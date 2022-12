A havazás csak mutatóba érkezett pénteken hajnalban Zala megyébe, hiszen a nap folyamán többnyire gyorsan elolvadt, és ismét szürkére, esősre váltott az időjárás. Az első téli napok után a meteorológiai előrejelzések szerint újra pozitív tartományban marad a hőmérséklet. Sokan viszont már most találgatják, vajon hosszú idő után karácsonykor újra fehérbe öltözik-e a táj? Az egyik időjárással foglalkozó internetes portál szerint ezúttal van esély erre a forgatókönyvre, de gyorsan hozzáteszik: ugyanennyi valószínűséggel nemcsak nedves, de enyhe légtömegek is érkezhetnek térségünkbe. A lényeg, hogy addig is a lehető legkörültekintőbben közlekedjünk, odafigyelve a másikra, legyen az gyalogos, kerékpáros vagy autós.