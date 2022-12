A 84 éves asszony 1994 óta a megyeszékhelyi Levendula Idősek Otthona lakója. Az eltelt években számos konfliktusba keveredett, okkal vagy épp ok nélkül, és olyankor vélt vagy valós sérelmeit nem túlzottan simulékony stílusban szokta hangoztatni.

Konfliktusos, a házirendet negligáló, helyenként kritikátlan magatartást tanúsít; ezt már az a jogerős ítélet fogalmazta meg, amit az egerszegi törvényszéken nemrég hirdettek ki. Lezárva ezzel azt a 2019-ben indított eljárást, amiben a gondnokság alá helyezését vizsgálták. Az erre irányuló keresetet a járási hivatal nyújtotta be a bíróságra _ mutatja az ügy végére pontot tevő, öt oldalon keresztül indokolt döntést Varga Ferencné, aki a nyilvánosság elé kívánja tárni, miszerint megvédte magát, bebizonyította igazát a hivatallal szemben.

A kereset Varga Ferencné cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezését kérte a társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, valamint a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó jövedelem 50 százalékát meghaladó részével rendelkezés, a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatok, az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása és a tartózkodási hely meghatározása ügycsoportokban, egyúttal kérte az asszony kizárását a választójogból.

A járásbíróság első fokon úgy határozott, hogy a gondnokság alá helyezés csak az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása ügycsoportban indokolt. A keresetet a többi részében elutasította. A döntés ellen Varga Ferencné fellebbezett, míg a járási hivataltól nem érkezett ellenkérelem.

Az ügyet másodfokon az egerszegi törvényszéken tárgyalták. A beterjesztett újabb szakvélemény megállapított az asszonynál egészségügyi problémát, aminek következtében ügyei viteléhez szükséges belátási képessége ugyan tartósan, de csak enyhe mértékben csökkent. A jogerős ítélet azt is leszögezte: kétségtelen, hogy betegségbelátása nincsen, egészségi állapotát, lakhatási körülményeit illetően nem képes az érdekeinek megfelelő magatartásra, amivel a lakhatása kerülhet veszélybe az idősek otthonában. Ezt meghaladóan azonban a saját helyzetét, az ügyeit teljes mértékben átlátja, az érdekeinek megfelelően intézni tudja. Mindezek alapján a cselekvőképességet részlegesen korlátozott gondnokság alá helyezés törvényi feltétele nem áll fent, olvasható az ítéletben, ami vélhetőleg az eddiginél is jobban megerősíti Varga Ferencnét abban, hogy ez után is mindig álljon ki az igazáért, gondolja ezt bármiről is.