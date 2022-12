A Nagykanizsai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya kedden a palini városrész Alkotmány utcájában tartott sebességellenőrző akciót. A rendőrök a gépjárművek sebességén kívül a sofőröket is szúrópróbaszerűen igazoltatták és az alkoholszondát is megfújatták velük.

- A gyorshajtás jogsértés, melynek két formáját ismerünk: az abszolút, illetve a relatív sebességtúllépés - mondta Lovkó Balázs. - Előbbi az adott útszakaszra meghatározott maximális sebesség tényleges túllépését jelenti, utóbbi pedig a valamely tényezőkhöz, legyen az környezeti, forgalmi, műszaki nem megfelelő sebesség megválasztását. A sebesség túllépése esetén a többszörösére is növekedhet a féktávolság, nem utolsó sorban a járművezetőnek sokkal kevesebb ideje marad egy veszélyhelyzetben a jó döntés meghozatalára, hiszen ilyenkor jelentősen megnövekszik a reakcióidő alatt megtett út is. A sofőröknek fontos tudatosítani magukban, hogy a téli időszakban jobban csúsznak a kerekek, a vízen csúszás veszélye fenyeget, nem beszélve az esetleges hótakaró okozta nehézségekről. Ilyenkor célszerű a defenzívebb, lassabb tempóra váltás, hiszen ezáltal megelőzhetők az úgynevezett ráfutásos balesetek. Lakott területen kívül, s belül is fontos a követési távolság és a sebesség helyes megválasztása.

Hozzátette: a rendőrség ilyen és ehhez hasonló folyamatos ellenőrzésekkel, valamint figyelemfelhívó kampányokkal küzd azért, hogy a szabályokat mindenki betartsa. A balesetek megelőzése érdekében minden közlekedőtől türelmes és körültekintő magatartást kérnek.