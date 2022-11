Az 1957-ben született érdi férfi és hat évvel fiatalabb székesfehérvári társa már többször állt bíróság előtt. A dr. Pirger Csaba megyei főügyészségi sajtószóvivő által ismertetett történet eseményei 2021 márciusában vették kezdetüket. A páros július végéi lebukásáig járta az országot vadászboltokat, dohányboltok, optikai szaküzletek, kerékpárboltokat törtek fel. Módszerük szerint a fiatalabb férfi az akció előtt pár nappal tartott előzetes terepszemlét. Felkereste a kiszemelt üzleteket, körülnézett, a bejárati ajtók, ablakok, biztonsági kamerák elhelyezkedését feltérképezte, de még az interneten is tájékozódott. Ez után minderről beszámolt társának, akit aztán elfuvarozott a kiszemelt boltokhoz, majd irányította is a betörések közben, mert ő ez idő alatt a közelben várakozott. E közben kézi adó-vevő készülékkel tartották a kapcsolatot egymással. A párost hat betöréssel – egy csak próbálkozás volt – vádolták meg, két alkalommal Keszthelyen is megfordultak. A “felderítő” 2021 május 26-án Keszthelyen egy Tapolcai úti vadászboltot mért fel, majd június 17-én hajnalban társával visszatért. Nyolcmillió forint meghaladó értékű zsákmánnyal, keresőtávcsövekkel, hőkamerákkal, céltávcsövekkel távoztak. Július első napjaiban a székesfehérvári férfi megint felbukkant Keszthelyen, a Tapolcai utcában. Ekkor optikai üzletet mért fel, majd július 9-én hajnalban a társával tért vissza, aki fejszével törte be az üzlet üvegét, majd 63 darab napszemüveggel és szemüvegkerettel távoztak okozva 2,5 millió forint kárt. A páros a következő napokba betört még Törökbálinton is, míg ezt megelőzően a fővárosban és Székesfehérváron is felbukkantak, volt ahonnan tízmillió forint értékű zsákmánnyal távoztak.

A két férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.