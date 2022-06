Az ide vezető esemény 2021. július 26-án délután fél négy körül következett be a 75-ös számú főúton. A történtek miatt megvádolt, 1993-ban született zalaegerszegi férfi Pölöske irányából tartott Zalaszentmihály felé. A főút 26. kilométernél az enyhe jobbra ívelő kanyarban áttért a szerinti bal oldali forgalmi sávba. A szemből érkező személygépkocsi vezetője a frontális ütközés elkerülésére fénykürttel és dudálással jelzett, letért jobbra az úttest melletti kavicsos, füves útpadkára és vízelvezető árokba. E közben a zalaegerszegi autós is észlelte a kialakult veszélyhelyzetet, jobbra kormányzott a saját forgalmi sávja felé, ily módon a két jármű ütközés nélkül haladt el egymás mellett. Ezt követően a vétlen autós visszakormányozott balra az úttestre, de ekkor elvesztette uralmát a járműve felett, átsodródott a menetiránya szerinti bal oldalra, letért a vízelvezető árokba, az árok falának ütközve, eredeti haladási irányára ellentétesen a tetejére borulva állt meg. A balesetben a sofőr nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, három utas közül egy gyermek is hasonló módon sérült meg.

Az egerszegi autós észlelte az általa okozott veszélyhelyzetet, valamint lehetősége is volt akár visszapillantó tükrökben is látni a balesetet, azonban mégis megállás nélkül elhajtott, nem győződött meg arról, hogy valaki megsérült-e, segítségnyújtásra szorul-e.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a Zalaegerszegi Járási Ügyészség a visszaesőnek minősülő férfi ellen a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat.