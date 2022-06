A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba tájékoztatása szerint az 1943-ban született balatonfüredi férfi 2021 februárjától tartott fenn élettársi kapcsolatot, ami augusztus végén megszakadt. A férfi ebbe nem tudott beletörődni, és volt kedvese tiltakozás ellenére december elejéig rendszeresen megpróbált vele kapcsolatba kerülni. Többször megjelent az asszony hévízi munkahelyén, illetve a közelből figyelte őt, telefonon is rendszeresen kereste az asszonyt, aki két hét után letiltotta a férfi hívószámát, de ő még november elején is próbálkozott a hívásokkal. Ennél azonban többre is ragadtatta magát az idős férfi, mert október 14-én délelőtt megjelent az asszony munkahelyénél, és megfenyegette a nőt, ha nem megy vissza hozzá, megöli. Egy hónappal később, november 11-én déltájt újra megfenyegette, ekkor kezével fegyvert imitálva mutatott a nőre, mintha lövést adna le rá. Mindezek az asszonyban félelmet keltettek; a vádirat megfogalmazása szerint rendszeres háborgató jellegű magatartásával a magánéletébe, mindennap életvitelébe önkényesen beavatkozott a volt élettárs.

Az idős férfi ellen a keszthelyi járási ügyészség zaklatás bűntette miatt emelt vádat.