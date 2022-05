Ezt Takácsné Czukker Szilvia. a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője mondta azon a bejáráson, amit kedden délután az egerszegi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szervezett a csácsi-hegyi kápolna közelében, hogy bemutassák, milyen nehézségekkel jár tűzoltó-gépkocsikkal megközelíteni az itteni ingatlanokat.

Kósi Zsolt, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években egyre népszerűbbekké váltak a belváros helyett a külső településrészek, a hegyhátak. Az ingatlanokat hétvégi házként, lakásként használják, és ez szinte az összes zalai településen megfigyelhető, így Zalaegerszegen is. A legtöbbször szűk hegyi utakon azonban már egyetlen rosszul parkoló autó, vagy az úttestre belógó faág, az utat szűkítő építőelemek és más a közlekedést hátráltató tényezők is kihívás elé állítják a közlekedőket. Ezeket az utakat nem csak az ott élők, vagy ingatlannal rendelkezők használják, hanem adott esetben a menteni, oltani igyekvő tűzoltók is. Érdemes tudni, hogy a tűzoltók a riasztást követően 120 másodpercen belül elindulnak a helyszínre, és a házakat, melléképületeket érintő tűzesetek, valamint a műszaki mentést igénylő beavatkozások során minden másodperc számít. A szűk hegyi utakon azonban a nem várt akadályok miatt a 10 percesre tervezett vonulás jelentősen meghosszabbodhat, amin akár emberi élet is múlhat! A késve megkezdett tűzoltás miatt sokkal komolyabb kár keletkezhet. Azért, hogy adott esetben a tűzoltói segítség időben megérkezzen, a lakosság is sokat tehet. Első a közlekedési utak szabadon tartása, és ilyenkor arra is gondolni kell, hogy ne csak személyautó férjen el adott szakaszon, különös tekintettel a tűzoltójárművek szélességére, magasságára, mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy célszerű az ingatlanokban tűzoltókészüléket tarani, valamint szén-monoxid- és füstérzékelőt használni.

Kósi Zsolt szóvivő, Takácsné Czukker Szilvia osztályvezető és Kocsis Kornél százados, parancsnokhelyettes

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Takácsné Czukker Szilvia a bejárás kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, miszerint ezek a hegyhátak egykor zártkertek voltak, nem minősülnek lakóterületnek, hanem kertes-mezőgazdasági besorolásúak, de tény, sokan életvitelszerűen itt laknak. Az önkormányzat viszont nem tudja, nem is kötelessége az utak olyan szintű kiépítése, ami lehetővé teszi nagyobb járművek, például tűzoltóautók közlekedését. Azon esetekben, ahol ellehetetlenül a közlekedés, ott az érintett ingatlanok tulajdonosait felszólítják a szükséges beavatkozásra a forgalom biztonsága érdekében. A köztisztasági rendelet egyébként előír kötelezettséget például az útra belógó növényzet eltávolítására. Az osztályvezető szólt arról is, hogy a rendezési terv szabályozza az út szélességét, de ez ritkán esik egybe a való helyzettel, különösen a régebben beépített területeken. Ezért jószerével csak arra lehet számítani, hogy az ingatlantulajdonosok felismerik saját érdeküket, és tesznek a biztonságos közlekedésért.