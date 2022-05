Az 1994-ben született lenti fiatalember több éven át pénzért rendszeresen segédkezett a ház körüli munkákban a hetvenes éveiben járó, Lentiben élő férfinak, aki bizalmába fogadta őt. A fiatal férfi börtönbüntetést kapott, és abból 2019 szeptemberében szabadulva elhatározta, hogy kihasználja a 75 éves alkalmi munkaadója jóhiszeműségét, befolyásolhatóságát, szellemi leépülését, és különböző, részben valótlan indokokra hivatkozással pénzt kér tőle. Sikerrel járt, mert 2021 májusáig több alkalommal, több részletben összesen legalább 3,6 millió forintnak megfelelő eurót és forintot kért és kapott kölcsön címén, annak ellenére, hogy a pénz visszafizetése szándékában sem állt, és arra jövedelmi viszonyai alapján nem volt képes.

Változatos ürügyekkel csalta ki a pénzt áldozatától. Hivatkozott arra, hogy 400 ezer forintra van szüksége, különben kilakoltatják a családjával. Kért pénzt házvásárlásra ezer eurót, és útiköltségre, hogy a ház osztrák eladóihoz szerződéskötésre Ausztriába utazzon. Három alkalommal gépkocsivásárlásra kért kölcsön összesen 350 ezer forintot. Kért 300 ezer forintot – nem létező – büntetései kifizetésre is, és jótevője adott neki kölcsön autójavításra, benzinre, élelmiszerre, gyógyszerekre. Utóbbiak szükségességét a csaló ismeretlenül maradt társa erősítette meg, aki magát dr. Véghnek kiadva telefonon közölte az idős férfival, miszerint a 100 ezer forint értékű gyógyszerekhez sürgősen hozzá kell jutnia a betegnek. Az idős ember fizetett, és azt tette azután is, hogy az “orvos” felhívta, és arról tájékoztatta, hogy a fiatal férfi covidos, életveszélyes állapotban van, a kórházból csak úgy mehet haza, ha az otthonában visszaállítják az áramellátást, és életmentő oxigénadagoló gépet szereznek be. Ez a mese 330 ezer forintot ért.

A kölcsön visszafizetésével hitegetett áldozatának a fiatal férfi azt hazudta, hogy banki devizaszámlán 20 ezer eurója van. Azzal az ürüggyel, hogy ehhez hozzáférjen félmillió forintnál többet, míg nem létező háza eladásával kapcsolatos költségekre 400 ezer forint körüli összeget csalt ki áldozatától.

A fiatal férfi az üzelmei elleplezésére kétszer is olyan nyilatkozatra vette rá az idős embert, ami szerint a kölcsönkérő a tartozásait maradéktalanul rendezte.

A Lenti Járási Ügyészség a különös visszaesőnek minősülő férfi ellen nagyobb kárt okozó üzletszerűen és a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás miatt emelt vádat, közölte dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője.