Szabó Gábor, a polgárőr-­egyesület elnöke elmondta, hogy a program célja a jogsértések – a zártkerti, szántóföldi, mezei, erdei lopások – megelőzése, a külterületeken élők biztonságának garantálása, a gazdaságok, nagy értékű eszközök, üdülők védelme, valamint tevékeny szerepvállalás a környezet- és természetvédelemben.

– A nappali és az éjszakai ellenőrzések azt a célt szolgálják, hogy a hegyi gazdák értékei ellen elkövetett cselekményeket visszaszorítsuk a pincebetörésektől a terménylopásokig – tájékoztatott Szabó Gábor. – Mindezt tesszük a rendőrökkel közös, illetve önálló szolgálatban is. Elég nagy forgalom van a hegyen, és nem mindenki érkezik tisztességes szándékkal, szükség van a jelenlétünkre.

Mindezt bizonyítja, hogy az utóbbi időszakban lefüleltek a polgárőrök illegális hulladéklerakást, valamint fémhulladéktolvajokat is. Tanácsokkal is szolgáltak a zártkertek tulajdonosainak: érdemes a területeket kerítéssel, kamerával védeni, illetve figyeljenek oda egymásra, ha veszélyt érzékelnek vagy gyanús személyek jelenlétét tapasztalják, adjanak le jelzést a polgárőrség és a rendőrség felé, hogy azonnal be tudjanak avatkozni.

A bejárás során az illegális hulladékrakást is ellenőrizték, hiszen a rendőrök és a polgárőrök a zöldkommandó járőrszolgálatot is ellátják Lentiben a város önkormányzatával és más szervezetekkel való együttműködés keretében.

A Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület rendőrséggel való szoros együttműködését erősítette meg dr. Farkas Tibor alezredes, a Lenti Rendőrkapitányság vezetője is. Elmondta, hogy heti rendszerességgel tartanak közös járőrszolgálatot, illetve hasznos információk jutnak el hozzájuk a polgárőröktől, hogy melyek azok a közbiztonság szempontjából kockázatos helyek, időszakok, ahol és amikor a rendőröknek meg kell jelenni.

A Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület Lenti járás területén végzi feladatát 53 településen, rendezvényeket is biztosítanak, de minden helyen prioritást élvez a külterületek megfigyelése, védelme. Jelenleg 53 tagja van az egyesületnek, nemrég Belsősárdon alakítottak polgárőrcsoportot.

Szabó Gábor azt is elmondta, hogy a járványhelyzet miatti lezárások idején segítettek a lakosság ellátásában: bevásároltak, gyógyszert váltottak ki. Segítő tevékenységükért dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott ki is tüntette az egyesületet.