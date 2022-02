A szerdán a kanizsai járásbíróságon tárgyalt büntetőügy eseményei 2021. március 2-án délelőtt zajlottak, amikor tanítási időben a zalakomári iskola két 6. osztályos tanulója úgy összeverekedett, hogy egyikük feje és orra is megsérült. A megsebesült gyermek telefonon értesített édesanyján kívül a nagynénje és unokatestvére,_ 40 éves asszony és 22 éves fia _ is az iskolához ment. Ott az iskolaőr közölte velük, hogy a házirend és a járványhelyzet miatt csak a gyermek édesanyja mehet be az épületbe az igazgatói irodába. A két rokon ezt azonban zokon vette, és nem tett le róla, hogy bejusson az intézménybe, miközben az általuk is felismerten formaruhát viselő iskolaőrt trágár szavakkal szidalmazták, fenyegették. Az őr emiatt az épület felé hátrálni kezdett és kezét kinyújtva próbálta távol tartani feldühödött párost. A nagynéni, hogy ezt megakadályozza, megfogta az iskolaőr kezét, a fia eközben kiabálva szidalmazni kezdte az iskolaőrt és kétszer felé ütött, de ő kitért az ütések elől, így sérülése nem keletkezett. Mivel az asszony és fia nem tágítottak, továbbra is támadólag léptek fel, ezért az iskolaőr elővette a szolgálati rendőrbotot, majd figyelmeztette támadóit, hogy használni fogja, ha viselkedésükön nem változtatnak. A fiatalember ekkor megragadta a rendőrbotot, és ki akarta tépni az őr kezéből, miközben azzal fenyegette, hogy azt „elveszi és feldugja a fenekébe”. A fenygetőzéssel csak akkor hagytak fel, amikor az édesanya megjelent a sérült gyermekkel, akit ezt követően orvoshoz vittek.

Az egerszegi törvényszék közlése szerint a Nagykanizsai Járásbíróság társtettesként elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében marasztalt el az asszonyt és fiát, ezért mindkettőjüket 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. Enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlottak büntetlen előéletűek, kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodniuk. Súlyosítóként, hogy közoktatási intézményben, nappal, tanítási időben történt az atrocitás.