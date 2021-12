Ez év március 2-án délután Szentpéterúron egy Ady utcai házba akart betörni a 19 éves görgetegi férfi, de tetten érték, ezért elmenekült. Két hónappal később visszatért a faluba. Május 10-én délelőtt egy Kossuth utcai lakóházba tört be, és tévét, kávéfőzőt, edényeket vitt el, okozott közel 120 ezer forint kárt. Két héttel később újra megjelent, akkor egy Ady utcai házba tört be. Különböző kisgépeket, bizsukat, kozmetikumokat, mobiltelefonokat, tolmácsgépet lopott el, ez alkalommal 160 ezer forint kárt okozott. Május 30-ra virradóan az általános iskolába tört be, játékkonzolt, laptopot,CD-lejátszót vitt magával. A közel 70 ezer forint értékű holmikat a devecseri piacon adta el féláron. A következő napok valamelyikén, június elején egy Zrínyi utcai házba és melléképületébe tört be, közben a rongálással 30 ezer forint kárt okozott. Innen fűnyírókat, kisgépeket, háztartási gépeket lopott el. A közel százezer forint értékű zsákmányán töredék áron adott túl. Ezt követően június 9-ig további négy szentpéterúri, elsősorban németek tulajdonában lévő portákra tört be. Fűnyírógépet, szalagcsiszoló-gépet és apróbb használati tárgyakat vitt el, de volt, ahol csak elfogyasztotta a megtalált ételt. E sorozattal negyedmilliós kárt okozott



A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a férfi ellen lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat az egerszegi járási ügyészség.