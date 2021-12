Az esetek során a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be a hívott feleknek és közölték, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, ezért a bankkártyájuk letiltásához elkérték annak számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő háromjegyű biztonsági kódot is, ami szerencsére már felkeltette az egyik kiszemelt áldozat gyanúját, ezért nem diktálta be azt, és a rendőrséghez fordult. Egy másik hasonló esetben a hívott fél szintén megtagadta a kért adatok bediktálását, és elmondta, hogy személyesen fog utánajárni az esetnek a bankfiókjában, amire a csalók már nem voltak felkészülve és bontották a vonalat - írja a police.hu.