Az önkormányzati tulajdonú cég ez évre vonatkozó előzetes üzleti tervét a város közgyűlése decemberben tárgyalta meg és fogadta el.

A bevezetőben említett megállapítás arra utalt, hogy tavaly eredményesen pályázták meg 10+7 évre 95,1 Mhz-es frekvenciát, amelyen az Egerszeg Rádió hallható, mégpedig az eddiginél nagyobb körzetben, mert ehhez új adóberendezést állítottak üzembe. A rádió újbóli megszerzésével párhuzamosan márciusban elindították az egerszegi hírek.hu oldalt is.

Az üzleti terv megfogalmazása szerint, az új médiafelület megtöltése a munkatársaktól nagyobb odafigyelést, több munkát és gyorsaságot követel. A portál működtetésére két új online szerkesztőt vettek föl, és a bedolgozó kollégák bérét is emelték.

Az infláció hatásainak mérséklésére tavaly több alkalommal is történt béremelés, ennek ellenére volt, aki elhagyta a céget. A fluktuáció az egész évben nehezítette működésüket, és annak érdekében, hogy a dolgozókat meg tudják tartani, 2024-ben is szükség lesz a bérek, illetve tarifák emelésére. A feladataikat 2023-ban 24 főállású és 19 külsős munkatárssal oldották meg.

Az önkormányzati közgyűlés egyébként határozott az ügyvezető személyi alapbéréről is, amit havi bruttó 605 ezer forintban állapítottak meg.

Az országos tv-csatornáknak hagyományosan sokat dolgoztak 2023-ban is, az üzleti terv azzal számol, hogy az együttműködés 2024-ben is megmarad. Az ebből származó bevételt 35 millió forintban határozták meg. A másik nagyobb tétel a reklámokból származik, a 2023-ban elért 50 millió forinttal szemben ez évben 65 millió forintos bevétellel számolnak. Emellett készen állnak filmek gyártására, kommunikációs feladatok ellátására helyi vállalkozások részére, és minden pályázati lehetőséget megragadnak. Mindezekből 24 millió forintos bevételt kalkuláltak ez évre. Legjelentősebb tétel a tulajdonos működési támogatása, amit 2024-ben 85 millió forintra terveznek, míg a városmarketing feladatokra ezúttal is 35 millió forintot szerepeltetnek az üzleti tervben. További bevételeket hozhatnak a pályázatok, ezeket a Médiatanácshoz, a Nemzeti Filmintézethez tervezik benyújtani, valamint képzési és munkabértámogatásra is pályáznak, ez utóbbiból 10 millió forintos bevételt remélnek.

A kiadási oldalon a személyi jellegű költségek jelentik a legnagyobb tételt, ez csaknem 152 millió forint lehet idén.

Az anyagi jellegű ráfordításokra 112 millió forintot kalkuláltak, és 14,5 millió forinttal apasztja az eredményüket az értékcsökkenési leírás.

Az önkormányzati tulajdonú cég ez évben 124 millió forint nettó árbevétellel és 1 274 000 forint adózott eredménnyel számolt.