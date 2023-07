Az euro árfolyamának kedvező változása a kiutazási kedvet is megerősítette, ám a belföldön maradó magyar vendégek is keresik az ár-érték arányban megfelelő szálláshelyeket. Az utazási kedv az idei esztendőben sem csökkent, de sokan csak az utolsó pillanatban foglalják le szállásaikat. A fürdővárosok, így Zalakaros is közkedvelt úticélnak számít, elsősorban a gyermekekkel érkező családok számára. A virágos kisváros elsődleges turisztikai attrakciója a fürdő, amely a látogatottsági adatok tükrében optimistán tekint a nyár további részére. Az idei évbe első hónapjaiban olyan statisztikai mutatókat tudtak felmutatni, mely a fürdő nyitása óta még nem fordult elő.

- Természetesen ehhez meghatározó stratégiai lépések megtételére is szükség volt, amelyeket egy tudatos terv készítése előzött meg - mondta Végh Andor vezérigazgató. - A Zalakarosi Fürdő korán felismerte, hogy a turizmus piacán komoly átrendeződés tapasztalható, amely leginkább a fogyasztási szokások megváltozásában volt érezhető. Példaként említhetnénk az utolsó pillanatban történő foglalásokat, de akár azt a tényt is, hogy az igazi főszezon sokkal később indult meg a régióban. Ráadásként köztudott tény, hogy az időjárástól nagyon erősen függ a belföldi nyári forgalom, és bizony júniusban a napsütés nem kényeztetett el bennünket.

Zalakaroson kibővítették a szolgáltatások körét

Forrás: ZH-Archívum

Talán ennek okán is döntött úgy a Zalakarosi Fürdő - félredobva a korábbi hagyományokat -, hogy a nyári csúcsidőszakra sem emeli meg a belépőjegy árait. Az árstop kampányt rendkívül erős marketingkommunikáció támogatás mellett sikerre vitte, amelyet a vendégvélemények is alátámasztanak.

- Mindezek mellett szükségessé vált az attrakciók bővítése is azzal a céllal, hogy egy teljesen új célcsoporttal ismertethessük meg a fürdőt - folytatta a vezérigazgató. - Július és augusztus hónapban a családos vendégkör keresi a kikapcsolódási lehetőségeket Zalakaroson. Éppen ezért a beltéri gyermekvilág és a kültéri családi medence is új élményelemekkel gazdagodott. A fürdő felismerte, hogy nem a sokadik új medencével és megnövelt vízfelülettel tudja a látogatók kívánságait kielégíteni, inkább az attrakciók bővítésével lesz képes ezeknek a megváltozott igényeknek megfelelni. Egy totális átalakuláson esett át a korábban kihasználatlan sportmedence. Vízi élménypark telepítésével, a parton elhelyezett babzsákfotelekkel és prémium pihenőteraszokkal a tengerparti hangulatot idézi meg a Zalakarosi Fürdő. Az időjárás nem mindig a tetszésünknek megfelelően alakul, de fedett térben is minőségi szolgáltatásokat tudunk biztosítani a hozzánk érkezőknek - értékelt Végh Andor vezérigazgató.