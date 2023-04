Minderről dr. Polay József, a kanizsai kamara elnöke tájékoztatta lapunkat. Mint mondta: a kamara kiemelt feladatának tekinti a város gazdaságának felvirágoztatását, a helyi vállalatok, szolgáltatók problémáinak közvetítését a döntéshozók felé. Éppen ezért első körben vízügyi konzultációt tartanak, melynek keretében V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára tesz látogatást Kanizsán és előadást tart az ágazatban tevékenykedő vállalkozások vezetőinek. A Honvéd Kaszinóba szervezett programon a vállalkozók is tehetnek fel kérdéseket az államtitkárnak.

- Meghívásunkra május 3-án Nagykanizsára látogat dr. Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes, akivel korábban a minisztériumnak megküldött dél-zalai területfejlesztési elképzeléseink részleteit egyeztetjük - folytatta dr. Polay József elnök. - A szakmai egyeztetésen részt vesz továbbá a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda vezetője, valamint Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is. Elfogadta kamaránk felkérését egy előadás megtartására Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára is, aki május 12-én érkezik Kanizsára. Ezen konzultáció célja, hogy kimozdítsuk Nagykanizsát, Dél-Zalát és Nyugat-Somogyot a jelenlegi stagnálás állapotából. A konzultációra meghívtuk Joó Istvánt, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatóját, Köves Bélát, a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. vezérigazgatóját és a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda munkatársait is, akik terveink szerint a fejlődni kívánó helyi nagy-, közepes és kisvállalkozók számára tartanának előadást az elérhető közvetlen és közvetett uniós forrásokról.

A sorozat negyedik rendezvényeként május 23-án újabb gazdasági fórumra kerülne sor, amelyen már az egész térség, beleértve Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeit, jövőjéről szeretnének együtt gondolkodni az érintettek.

- A fórumra meghívtuk és elfogadta felkérésünket egy előadás megtartására dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Kiss-Parciu Péter regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Mladen Andrlic, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete, dr. Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete, dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is - árulta el dr. Polay József.