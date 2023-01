Szinte az utolsó órában vagyunk, hiszen komoly környezetterheléssel járó, alapvetően lineáris gazdaság működik jelenleg a világban. Ez komoly túlfogyasztást generált. E témával számos kutató foglalkozik, sokan kongatják a vészharangot, hogy valamit tenni kell, változtatásra van szükség, mert a rendszer nem fenntartható.

- A körforgásos gazdaság a fenntarthatóságon belül egy önálló szelet - fogalmazott dr. Kaszás Nikoletta, a kanizsai egyetemi központ főigazgatója. - A körforgásos gondolkodásnak alapvetően az erőforrások felhasználásának csökkentése a célja, valamint hogy lehetőség szerint ne keletkezzen hulladék. Inkább legyen belőle újra alapanyag, vagy beépíthető lehessen akár egy új termékbe. A körforgásos felfogást néhány éve az Európai Unió is támogatja, vagyis nyomonkövetési keretrendszert, direktívákat határozott meg, melyek erre a szemléletre próbálják a gazdaságot átállítani. A lineáris, egy irányba tartó modell helyett új szemléletet, gazdasági működést szeretnének megvalósítani.

A főigazgató szerint a körforgásosságot gyakran jellemzik úgy, hogy ezt már a nagyapáink is ismerték. Van egyfajta szimbiózis a gazdaság szereplői között, lehet, hogy egy gyártónál, termelő cégnél a termék előállítása során keletkeznek olyan anyagok, melyeket nem használ fel. Viszont egy másik vállalat akár alap- vagy nyersanyagként tekinthet ezekre. Fontos az is, hogy megjelenjen a rendszerszemlélet. Ez pedig azt jelenti, hogy például ha a felhasználó laptopjának eltörik a monitorja, akkor a mostani helyzetben az egész számítógépet cserélni kell. Ha ezek a termékek már a tervezéstől úgy lennének kialakítva, hogy elemeik külön-külön is cserélhetők legyenek, sokkal kevesebb hulladék képződne, kevesebb energiát és erőforrást pazarolnánk.

Dr. Kaszás Nikoletta: Az egyetemeknek feladatuk, hogy reagáljanak a környezetükben végbemenő folyamatokra

Fotós: ZH-archív

- Az egyetemeknek feladatuk, hogy reagáljanak a környezetükben végbemenő folyamatokra - folytatta dr. Kaszás Nikoletta. - Azt vállaltuk magunkra, hogy olyan szakembereket képezünk, akik az új körforgásos modellben tevékenykednek. Az elmúlt néhány évben három olyan szakot alapított a Pannon Egyetem és indít idén ősszel, ami nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló. A képzések tartalmát, tantervét és tudásanyagát az egyetem oktatóival közösen alkottuk meg, ezeket a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyta, így terveink szerint kellő számú jelentkező esetén 2023 szeptemberében indítjuk el ezeket a szakokat, kizárólag Nagykanizsán. A két mesterszak nagyon újszerű, a körforgásos gazdaság menedzsment mesterszak elsősorban arra fókuszál, hogy egy vállalat működtetésében miként lehet azt a szemléletmódot megvalósítani, amely a beruházások fenntarthatósági elemzését, a gazdasági szereplők közötti szimbiózis kialakítását végzi. A gazdasági mellett informatikai tudással is szeretnénk felvértezni a szakembereket, ez a döntéstámogatást szolgálhatja. A körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak esetében három különféle specializációt jelöltünk meg: a víz-, a hulladékgazdálkodás és a megújuló energiaforrások témájából lehet választani. Minden esetben a környezettechnológiai rendszer tervezését, megvalósítását és működtetését helyezzük a középpontba. Mindkettő mesterképzés 3-3 félévet ölel fel, most ősszel magyar nyelven levelező, míg angol nyelven nappali képzéses rendszerben hirdetjük meg, várjuk a külföldi hallgatókat is.

Az igazgató beszélt a 8 féléves fenntartható és körforgásos turizmus alapszakról is, mely szakmai gyakorlattal zárul. Látták, hogy az elmúlt időszakban, a járvány után az aktív- és ökoturizmus rendkívül népszerű, s valószínűleg Nagykanizsán is ez lehet a kitörési pont a turizmusban. Ezen a szakon a turisztikai vállalkozások fenntartható működése, a marketing, a rendezvényszervezés fenntartható szemléletét tanítják meg, de a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektetnek.