Színes, otthonos, családias környezetben várja mostantól a tanulókat a könyvtár, ahol külön-külön zugot találhatnak maguknak a különböző korosztályok. Ottjártunkkor a második osztályos diákok éppen a nekik való játszó-, mesélő- és olvasósarkot vették birtokba, a hangulatos hely teljesen új része a bibliotékának.

– Ezenkívül társasjátékteret alakítottunk ki új asztalokkal és székekkel a felsősöknek, valamint a gimnazisták is egy otthonos olvasóteremben vehetik le az őket érdeklő könyveket – sorolta Tóth Gábor igazgató. – A könyvtár teljesen új padlózatot kapott, a kiszolgálóberendezéseket, bútorokat kicseréltük, valamint a világítást is modernizáltuk, mindenhol ledes fényt építettünk be. A munkálatokat az őszi és a tavaszi szünetre időzítettük, hogy ne zavarjuk a bibliotéka mindennapos használatát.

A második osztályos gyerekek a megújult könyvtár játszó-olvasó sarkában.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az intézményvezető hozzátette, a fenntartó rend francia példája alapján alakították ki az inspiráló környezetet, amit külföldön közös információs térnek hívnak. Könyveket folyamatosan vásárolnak, a különböző rendezvényeik bevételeit is erre költik. Takácsné Wachtl Orsolya informatikus könyvtáros mindegyik évfolyamnak tart könyvtár-pedagógiai, illetve kutatóórát.