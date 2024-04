Bár sokan azt gondolhatják, mi ebben a nagy hír, egy fehér gólya messzire repül, eljut Dél-Afrikába is, ehhez képest Litvánia nincs is olyan messze, elcsavargott egy kicsit. Valóban szoktak a fiatal madarak a kirepülést követően kóborolni, madárfajtól függően kisebb-nagyobb területeken mozogni, és nagy ritkán a vonulási iránnyal teljesen ellentétes, hosszú távolságokat is megtesznek, messzire elsodródnak. Ez utóbbi esetben kicsi az esélye annak, hogy később visszatérjenek a fészkelési területre.

A most, Csömödéren, egy fészken megfigyelt fehér gólyáról már írtak honlapjukon és a Madártávlat Érdekes megkerülések rovatában, amikor 2022-ben Litvániában megfigyelték egy többszázas gólyacsapatban.

A madarat akkor is és most is a kék színű, egyedi kódos gyűrűje alapján sikerült azonosítani. Ez volt az első eset, hogy egy magyar gyűrűs fehér gólya került meg a Balti országban. Hazai gyűrűs példányt ettől északra még nem figyeltek meg. A madarat fiókakorában gyűrűzték 2021. júniusban, Reszneken (Zala megye, Varga Júlia), 3 fészektestvérével együtt. Utóbbiakról ezidáig nem érkezett bejelentés.



A Magyarországon eddig meggyűrűzött több, mint harmincezer fehér gólya közül kevés esetben kerültek meg madarak a Kárpát-medencétől északi irányban, Csehországban, Németországban, Lengyelországban és Ukrajnában. Ezzel szemben, itthonról, a szomszédos országokból, a vonulási és telelő területekről több ezer megkerülési adat érkezett már be a Madárgyűrűzési Központba.

A fehér gólya hosszútávú vonuló, a telet Afrikában tölti, de nem minden madár választja Dél-Afrikát, jelentős számban telelnek Csád, Szudán területén. A fiatal madarak jelentős része az első években nem tér vissza Európába, nagy területeken kóborolnak. Egyes, elsősorban emberi behatást ért madarak (pl. mentett, nevelt fiatal példányok vagy sérülésből felépült madarak), amik nem tudnak nyár végi csapatokhoz csapódni, itt maradhatnak télire.

(Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park)