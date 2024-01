Az újév hajnalban esővel köszöntött be, s elmosta a szilveszteri mulatozás és az óesztendő minden porát. Szimbolikus értelemben is új napra ébredtünk január elsején. Délelőtt csend uralkodott Zalaegerszeg városában. Dél körül a már egyre élénkülő napsütés sokakat csábított ki a természetbe, a szabad levegőre. Családokkal népesedett be a Gébárti-tó környéke, és sokan vették úti célba az Alsóerdőt. A TV-toronyhoz is folyamatosan érkeztek emberek, gyalogosan és autóval, hogy gyönyörködjenek a téli erdő látványában, amelybe örökzöld növények csempésznek egy kis színt. Persze azért is, hogy feltöltődjenek az év első munkanapjára.