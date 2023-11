Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban szombaton 20.30-kor Fenyő Miklós mutatja be koncertshowját, amelynek felvezetéséhez DJ Dominique szolgáltat zenét. Az Angels Clubban szombaton Andrewboy, Steve Judge és Silverman keveri a zenét. A Mama Africában szombaton DJ Shepherd lesz a hangulatfelelős. Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban szombaton 18 órától a Fyx együttes ötvenéves jubileumi rock-koncertjét rendezik meg. A programban Dobos László és Bali Miklós énekes-gitárosok is közreműködnek. A Kanizsa Clubban szombaton DJ Szunyog áll a lemezjátszók mögé. Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton az Irigy Hónaljmirigy lesz a sztárvendég. Söjtörön, a Dance Clubban szombaton a Delta bulizenekar játszik, a műsorban Kaczor Feri, valamint a DJ Szatmári feat. Szakos Andi projekt is közreműködik.