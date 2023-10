Ugyanis, aki 2023. december 31-ig regisztrálja a kútját a Nemzeti Földügyi Központnál, ezt még illeték- és szankciómentesen teheti meg. Azonban készüljön fel, lesznek rejtett költségek is, hiszen a fúrt kút bejelentéshez az is szükséges, hogy vízkútfúró vagy vízmérnök szakember által kiállított tervdokumentációval rendelkezzünk. Ezt a dokumentációt kell majd leadni a jegyzőnél vagy a katasztrófavédelmi hatóságnál (papír alapon vagy elektronikusan). Bizonyos esetekben e folyamat költsége akár a 100-200.000 Ft-ot is elérheti.

Nincs a telken, de szeretné, ha lenne

Azt, hogy maga a kútfúrás mennyibe kerül, befolyásolja, hogy milyen mélyre tervezték. Nagy általánosságban elmondható, hogy kb. 20.000 Ft/m-es induló árral számolhatunk, de a talaj keménysége miatt az induló árak elérhetik az akár a 60.000 Ft/m-es tételt is, és ehhez még hozzáadódik a kívánt mélység is, már amely mélységet a jogi környezet enged.

A jogszabály alapján “a kútból kitermelt víz felhasználásának módjára figyelemmel – különös tekintettel az ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó rendelkezésekre – el kell végezni a víz minőségi vizsgálatát. A vizsgálandó paramétereket a vízügyi hatóság a létesítési engedélyben határozza meg.”

A kút megvalósítása előtt tehát létesítési engedélyt kell kérni (akkor is, ha úgy nyilatkozik a tulajdonos, hogy nem használja), majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A tulajdonos gyakorlatilag soha nem mentesül az engedélyeztetés elől, hiszen ha nem volt létesítési engedélye, akkor fennmaradási engedélyt kell kérnie. Rendszerint a fennmaradási engedély maga után vonja a bírságolást is, de a 2023-as „kútamnesztia” miatt a Víztörvény 2024. január 1-jei változásakor fog a szigorúbb rendelkezés életbe lépni.

2023. december 31-ig előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető kút. 2024. január 1-jétől már egységes a szabályozás és csak egyszerűsített eljárás keretei között létesíthető fúrt kút a kertben. A hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A hatóság tehát az elbírálást követően még dönthet úgy, hogy nem hagyja jóvá, hanem kötelezővé teszi a vízjogi létesítési engedély megszerzését vagy legrosszabb esetben megtiltja a létrehozását.

Ha már van kút

Fennmaradási engedélyt bírságmentesen 2023. december 31-ig lehet kérhet! Ha most vett házat, és kiderült, egyáltalán nincs bejelentve, idén még mindenképp intézkedjen, mert csak így mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

Szerencsés kivétel

Mentesül és nem kell fennmaradási engedély kérnie annak, akinél teljesülnek az alábbi feltételek (függetlenül attól, hogy érint kockázatos területet vagy sem):

háztartási vagy öntözés, állatartás (mezőgazdasági) célú,

nem érint karszt- vagy rétegvizet (azaz talajvizes)

2024.01.01. előtt létesült

Bármilyen más egyéb célból használt kutakra továbbra is szükséges fennmaradási engedély kérése.

Létesítési engedélyezést sem kell kérni, ha

– háztartási és öntözés, állattartás céljából létesítendő talajvizes kútról van szó, amennyiben az kockázatmentes területre esik. Azonban a kockázatos területen bejelentésköteles a kút létesítése.

Minden más esetben pedig engedélyköteles lesz a kút létesítése.

Ha bizonytalan abban, hogy az Ön által használt kútra hogyan vonatkozik a szabályozás, ajánljuk a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete honlapján található táblázatot, segíteni fog az eligazodásban.

