A fiatal édesanya éppen luffatök-, pontosabb nevén hengeres szivacstök-magokat cserélt az interneten, amikor az egyik békéscsabai hölgytől ajándékba kapott néhány szem csabai óriástök-magot. Barbara szerint a különleges tök egész évben nem igényelt extra gondoskodást, s mivel a kert hátsó részében nőtt, plusz öntözésben sem részesült. A gigantikus zöldségnek szerencséje is volt: nem verte meg a jég, nem kezdték meg a kártevők, így a kert éke lett. Még Barbara kislánya, a 2,5 éves Becskei Lenke is csodálkozva szemlélte a nagyra nőtt zöldséget. A fotók elkészülte után a tököt feldarabolják és megsütik, mert ez a fajta étkezési célra is megfelelő.