Saját otthonában fogad engem és fotós kollégámat. Az enteriőrön látszik, hogy szakértő kéz munkája: a ház alaprajzától a berendezésen át minden a saját tervei alapján készült, a család életvitelének megfelelően. Minden helyiséget megnézünk, a gyerekszobát is mutatja, amit úgy alakítottak ki, hogy a lassan 5 éves kisfia későbbi igényeihez igazíthassa.

Mint mondja, már tizenéves kora óta, amint belépett egy lakásba, azt figyelte, hogy mennyivel szebbé és praktikusabbá lehetne alakítani a helyiségeket. Aztán otthon éjszakába nyúlóan rajzolta az ötleteit és egy mappában gyűjtögette a kiszínezett terveket. Sokáig nem is úgy gondolt erre mint hivatás, hiszen nem is tudta, hogy létezik olyan, hogy lakberendezés… pusztán hobbiként tekintett rá, mely évtizedeken át elkísérte.

Az évek teltek, nyelvtanári és rendezvényszervező diplomát szerzett, előbb a szakmájában, majd értékesítőként dolgozott, de valahogy sehol sem találta a helyét, a munkát mindig kényszerként élte meg.

-Újra és újra visszatért egy gondolat a fejemben. Egy párbeszéd, amit az egyik kedvenc sorozatomban hallottam. – meséli Nóri. Ebben Hetty King és Olivia Dale beszélgetnek az utóbbi férjének jövőjéről. Hetty néni banki alkalmazottként látta volna szívesen sógorát, Olivia viszont párja kreativitásának kibontakozását támogatta. A párbeszéd röviden ez volt:

“- Az ember nem érezheti magát mindig jól…!

- Nem, de rosszul sem érezheti mindig magát…”

-Ez az a párbeszéd, ami szerintem az élet minden területére igaz. Emiatt döntöttem úgy, hogy eljött az ideje, hogy az álmom valóra váltsam, és a hobbimból végre hivatás legyen. Lakberendező iskolákat végeztem és azóta is folyamatosan képzem magam tanfolyamokon, workshopokon, kiállításokon. Végre megtaláltam a helyem: az álmom lett a hivatásom. Szerencsés vagyok, mert van egy fantasztikus párom, aki mindenben támogat. Nélküle nem sikerült volna.

Nóri szárnyal és a sikerek sem kerülik el. 2023 nyarán felvételt nyert a Lakberendezők Országos Szövetségébe, októbertől pedig saját rovatot ír egy ismert lakberendezési magazin online oldalára, illetve az új interaktív magazinjukba. Tervezési kisokosokat készít a lakás különböző helyiségeinek legfontosabb tudnivalóival, a berendezhetőség szabályaival és leggyakoribb hibáival.

-Milyen stílusban tervezek? – kérdez vissza. Nem szeretnék egy konkrét stílust meghatározni, sem abban tervezni. Úgy gondolom, vannak lakberendezési irányzatok, amik nagyon jól variálhatók. A lényeg a harmónia, és hogy a belső tér a lakók személyiségét tükrözze.

Szeretem az indusztriális, a skandináv, a japandi és a biofil designt. Úgy gondolom, ezek mind jól megférnek egymás mellett és bizonyos elemeiket keverve különleges otthont teremthetünk. Az én stílusom valahol ennek a négy irányzatnak a keveréke: szívesen alkalmazom a fa és a matt fekete fém anyagok kombinációját, de ugyanúgy szeretem a földszíneket, a téglamintázatot, a nagy, egybenyitott tereket, a hatalmas ablakokat és a növényfalakat.

Konyha a tervezés előtt... és látványterv a konyha és kamra egybenyitása után

Forrás: Henczi Nóri

- Mit tervezel legszívesebben? -kérdezem.

-Három kedvenc témám is van, a felújítandó házak, a konyhák és a tetőterek. Talán ebből is látszik, hogy szeretem a kihívásokat. Mindig izgatottan kezdek neki a feladatnak, ha például egy felújítandó ház belső tervezésével bíznak meg, hiszen a terek tudatos újraszervezésével egy Kádár-kockából is modern, praktikus otthont tudunk varázsolni. Nagyon szeretem a konyhák tervezését is, főleg, ha nyitott arra is a megrendelő, hogy valami kis extrával, például színnel, vagy különleges tárolóval feldobjuk.

Tetőtéri kihasználatlan tér a tervezés előtt... és utána.

Forrás: Henczi Nóri

-A tetőtér pedig egy elég speciális terület, rengeteg kreatív lehetőséggel. Ahhoz, hogy a tereket maximálisan ki tudjuk használni, fontos tisztában lennünk a hasznos alapterületen kívüli, alacsonyabb belmagasságú terület bútorozhatóságának méreteivel.

- A felújítás melyik szakaszában érdemes lakberendezőhöz fordulni?

- Mindenkinek az a legjobb, ha már akkor megkeresnek, amikor még csak gondolat a felújítás. Ha már azelőtt tisztázzuk az igényeket, hogy elkezdenék a bontást, sokkal több lehetőségünk van kihozni a maximumot az ingatlanból. Alaposan átgondolt, személyre szabott tervezéssel csodát alkothatunk.

A kávénkat szürcsöljük a harmonikus térben. Bőven vannak még kérdések, ahogy felfedezzük az újabb és újabb érdekességet. Mindenhez van egy történet. Közben elárulja, hogy otthonuk berendezésével pályázni készül a Lakberendezők Országos Szövetsége által minden évben meghirdetett "Év lakberendezője" pályázat "Otthon" kategóriájában.

Nóri szakértő tanácsaival a zaol.hu-n is találkozhatnak olvasóink. A tanévkezdés kapcsán beszélgettünk már az otthoni tanulósarok kialakításáról, de szó lesz még számos aktuális és érdekes témáról a jövőben.