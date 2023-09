A beszélgetés előző részében az asztal, a tárolásra alkalmas eszközök elhelyezéséről és a természetes, illetve mesterséges fények kialakításának lehetőségeiről beszélgettünk. Most számba vesszük azokat a zavaró körülményeket, melyek hátráltathatják a tanulást, majd a szakember elmeséli, milyen hatásokat érhetünk el a gyerekszobában a különböző színek alkalmazásával, illetve mutatunk egy-két, gyermekek részére tervezett tanulószobát is.

A hatékony tanuláshoz elengedhetetlen a nyugodt környezet, melynek érdekében minden lehetséges zavaró tényezőt ki kell zárnunk úgy, hogy a lehető legkevesebb dolog tudja elvonni a gyermek figyelmét – mondja Henczi Nóra. Próbáljuk a tárolókat úgy kialakítani, hogy csak az éppen szükséges eszközöket kelljen az asztal felületén tárolnunk: az asztali lámpán és tolltartón kívül minden másnak legyen meg a helye a fiókban, a szekrényekben.

Játékoknak, mesekönyveknek, kütyüknek nincs helye a tanulósarokban, maximum egy-egy apró kis tárgyat helyezzünk ott el, amitől személyesebb lesz a tér, például egy színes ceruzatartó, egy kedvenc rajz bekeretezve.

"Bevonhatjuk gyermekünket is a tervezésbe: kérjük meg, hogy mondja el saját ötleteit"

Fotó: Henczi Nóra

Televízió lehet a szobában, de lehetőleg ne szemmagasságban az asztal felett legyen. Ha az asztalnál ülve a kikapcsolt monitorban tükröződünk, az olyan érzést kelt, mintha nem lennénk egyedül a szobában, mintha figyelnének, ami frusztrálttá, feszültté tesz minket. A háttérben bekapcsolt készülék alapzajnak sem ideális, ugyanez vonatkozik a számítógépre is: ha nem használjuk a laptopot, ne az asztalon tároljuk, főleg ne nyitott állapotban.

Nyugtató zene halkan szólhat, bár ez eléggé személyiségfüggő, van akire pozitív hatással van koncentráció terén, van, akinek ez is elvonja a figyelmét.

Az elektronikai eszközök kapcsán megemlíteném, hogy ha teljes átalakítás, vagy felújítás előtt állunk, érdemes a későbbiekre is gondolni. Vegyük figyelembe, hogy vannak életkori sajátosságok, amik miatt más és más elemek fognak megjelenni a tanulósarokban. Érdemes több konnektort és kapcsolót is tervezni az asztalhoz, mivel idősebb gyermekeknél nem csak az asztali lámpa fog itt helyet kapni, de nagy valószínűséggel egy laptop, asztali számítógép, okostelefon-töltő is áramforrást igényel majd. Nincs annál csúnyább és kényelmetlenebb helyzet, mint a hosszabbítók és vezetékek között bukdácsolni. Nem beszélve a balesetveszélyről.

Milyen színeket ajánl a gyerekszobába, illetve a tanulósarokba?

Én azt az elvet vallom, hogy falszínekben és bútorokban keressünk semleges, vagy pasztellszíneket, fehéret és természetes fa mintázatot, mivel a gyermekek játékai úgyis meg fogják tölteni színekkel a teret. A tanulósarok esetében is fontos, hogy olyan színt válasszunk, ami elősegíti a gyermek szellemi fejlődését, alkotó-, és tanulási képességeinek kibontakozását.

Vegyük figyelembe az ő kedvenc színét, de soha ne az élénk, vagy vibráló színek domináljanak, azokat inkább kiegészítőnek használjuk.

Forrás: freepik.com

A sárga például serkenti az agyműködést és a gondolkodást, élénkítő hatása van. A kék nyugtató szín, hiperaktív gyerekek szobájánál érdemes használni. A zöld nyugtat, pihentet, ellazít. A fehér tisztaságot sugall, nagyon elegáns teret tudunk vele elérni, önmagában egyfajta könnyedséget éreztet, pasztellszínekkel kombinálva pedig tökéletes harmóniát alkothatunk vele. A szürke most nagyon divatos szín, passzív mind pszichikailag, mind optikailag, ezért bármivel könnyen kombinálható.

Legutóbb megnéztük egy egyszemélyes gyerekszoba látványtervét. Hogyan tudunk praktikus, tanulásra is alkalmas teret kialakítani ugyanebben a térben két gyermek számára?

Ha két lakója van a szobának, próbáljuk úgy kialakítani a tanulórészt, hogy mindenkinek meglegyen a maga munkafelülete és a tárolási helye is. Az általam készített vázlaton egy 3x4 méteres szobába emeletes ágyat terveztem, mellyel szemben helyeztem el egymás mellett a két íróasztalt. Magazinokban sokszor láthatunk kis terekben az emeletes ágy, vagy galéria alá tervezett íróasztalt. Lehet, hogy a fotón jól mutat, de még mesterséges világítással is nyomasztó lehet, én nem ajánlom ezt az elrendezést. Szintén nem tartom praktikusnak az egymással szembe fordított asztalokat, hiszen így könnyen elterelhetik egymás figyelmét a gyerekek.

A vázlaton fókuszban két egymás mellé tervezett íróasztal.

Forrás: Henczi Nóra

Ahhoz, hogy szívesen üljön le gyermekünk a tanulósarokba megírni a házi feladatát, fontos, hogy jól érezze magát ebben a közegben. Említettem az apró személyes kiegészítőket, a kedvenc színt, azonban ennél mélyebben is bevonhatjuk a tervezésbe: kérjük meg, hogy mondja el saját ötleteit, mutassa meg, mi az, ami nagyon tetszene neki, és ezt követően együtt ötletelve, közösen kiválogatva a megvalósítható javaslatokat, akár családi programot is szervezhetünk a tanulósarok kialakításából.