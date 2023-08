A lelkes gazda, a horvát-magyar határhoz közeli Prelog településen él és gazdálkodik, bár otthon "csak" mezőgazdasággal foglalkozik. Ám a Julián-hegy 2009 óta, ahogy ő fogalmazott: a szíve csücske. A kilátás szerinte mindenkit megbabonáz, őt is, hiszen kis túlzással hazalát. Tiszta időben jól kivehetők a hegyvonulatok, a panoráma fenséges, a szlovén tájegységek is elkülöníthetők, ahogy a határ menti zalai falvakat is fel lehet ismerni templomtornyaikról.

- Van egy pont, ahonnan tökéletesen látszik minden, ám eddig elhanyagolták - mesélte. - Megvettem, lebontottam a düledező pincéket és a helyükre pihenőhelyet álmodtam meg egy kilátóval. Szerencsére magas tornyot nem kell építeni, hiszen a hegy tetején állunk. A terület nagy, ezért egy részére szőlőt telepítek, a másik részén lesz a vendéglátóhely és a gyönyörködési lehetőség. Ha ez nem lenne elég csoda, akkor bármerre nézünk, mindenütt szőlőtőkéket látunk. Az lenne a lényeg, hogy az elhanyagolt területeket újra beültessük és örüljünk a finom zalai nedűnek. Sok barátomat csábítottam ide, s velük jöttek az ő családtagjaik, ismerőseik. A kilátót, a szőlőtelepítéseket mind saját forrásból finanszírozom, számomra ez a befektetés mellett öröm is.

Közben a horvátok, valamint becsehelyiek és nagykanizsaiak alkotta társaság kezei szorgalmasan jártak, szedték a szőlőt és egyből rakták a traktorra, s a hegy alján fel is dolgozták a termést.

- A cserszegi fűszeressel, a kedvenc fajtámmal kezdtük, hiszen ez korai érésű, és finom, illatos bor készíthető belőle - mesélte. - Ebből van száz méteren tíz sor, körülbelül ezer tőke. Látható, hogy aranysárgára értek a szemek, egészségesek és a cukorfokuk is megfelelő. Szerettük volna most leszüretelni, mert augusztus utolsó hetére nagyon sok csapadékot, viharokat ígértek. A sok gondoskodás meghozta az eredményét, sikerült megóvni a betegségektől a szőlőt. Az időjárás bár hektikus volt, de ha a gazdának volt ideje és odafigyelt, akkor megfelelően időzített permetezéssel megóvhatta a gyümölcsöt. Később a kabar szőlőfajtából is szüretelek, de abból csak két sor van próbaképpen. A szakirodalom szerint az ebből a fajtából készült borokkal elsősorban Tokajban találkozhatunk, ott is legtöbbször a késői szüretelésű borok és az aszú készítésekor, legfőképpen hárslevelűvel és furminttal együtt, házasításokban használják. Két hét múlva folytatjuk az olaszrizlinggel, a szürkebaráttal és így tovább.

Ivan Gudlin hozzátette: jelenleg három hektáron gazdálkodik, de további területeket szeretne bevonni, hiszen ebben a talajban a szőlő érzi igazán otthon magát.