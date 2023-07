A zalaszentmihályi fiatal lány február közepén még az El Camino élményeiről mesélt lapunk olvasóinak, majd a cikk megjelenése után nem sokkal nyakukba vették a világot. A tervek szerint másfél-két évet töltenének utazással és önkéntes munkákkal, főleg Ázsiában, Latin- és Dél-Amerikában. Mindenhol egy-másfél hónapot szeretnénk élni. A Travel, eat, experience with Sofi című blog írója most Srí Lanka-i élményeit foglalta össze nekünk, amiről úgy fogalmazott: Srí Lanka egy hónapon át tartó totális kultúrsokk volt, de végül sikerült felvenni a hely ritmusát.

Szimjon és pár tanítvány a szemerkélő esőben. Fotó: Szijártó Zsófi

„Két hétig önkénteskedtünk, a sziget szívében, a dzsungel közepén egy falusi, alapítványi iskolában tanítottunk,- a férjem számítógépes programok használatát, én pedig angolt. A diákok lehetőségei, rendelkezésre álló eszközei nagyon minimálisak. Sok helyen nincs elektromos áram, villanyfény a „termekben”, van ahol földpadló van, mi, európaiak fel sem fogjuk igazán, hogy milyen szerencsések vagyunk. Furcsa volt, hogy igazi szenzációszámba mentünk a világos bőrünkkel, mindenki fotózkodni szeretett volna velünk és párszor vendégségbe is hívtak minket, hiszen ritkán adatik meg, hogy európai emberrel találkozzanak.

Rizsföld Srí Lanka szívében. Fotó: Szijártó Zsófi

Az önkéntességünk során egy végtelenül kedves helyi családnál éltünk, ahol testközelből tapasztalhattuk meg, hogy milyen is az vidéki élet Srí Lankán. A fogadó családunk három generációt foglalt magában: a nagyszülőket, szülőket, és két lánygyermeket. Hatalmas szeretettel fogadtak minket, amiért nagyon hálásak vagyunk, igazán megszerettük egymást még az idő rövidsége ellenére is, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Nem vártuk el, hogy kiszolgáljanak minket, igyekeztünk mindenbe bevonni magunkat részt venni, segíteni nekik: buddhista szertartásokon vettünk részt mint díszvendégek, segítettem főzni, takarítani, mosni a család női tagjainak stb.

Nalan, a nehéz körülmények között élő kisfiú, akinek minden országból képeslapot küldünk. Fotó: Szijártó Zsófi

Szerény körülmények között éltünk, de azt a keveset is akkora szeretettel osztották meg velünk. A tisztálkodást és a mosást például az összegyűjtött esővízből oldottuk meg. A helyi étrendnek megfelelően, rengeteg rizst ettünk, reggelire, ebédre, vacsorára, általában valamilyen csípős, főleg növényi alapú raguval. és minden nagyon csípős volt. Az is érdekes volt, hogy a helyiek kézzel esznek, mi azért kaptunk kanalat is.

Teaültetvények, dzsungel mentén vonatozunk. Fotó: Szijártó Zsófi

A fennmaradó időben igyekeztünk felfedezni a sziget többi részét is. Nuwara Eliya térségben például felkerestünk teagyárakat, hatalmas teaültetvényeken sétáltunk. Sajnos itt szembesültünk azzal, hogy mennyire ki vannak használva a tealevélszedők, rengeteget dolgoznak éhbérért.

Egy éjjel másztuk meg a több vallás által tisztelt Ádám-csúcs, a 11 ezer lépcsőjét lépcsős hegyet, hogy a tetején láthassuk a napfelkeltét. A buddhisták szerint itt látható Buddha lábnyoma, a muszlimok szerint pedig Ádámé,- innen az elnevezése is. Egy szafari keretében láttunk elefántokat is a természetes élőhelyükön. Párszor a mindig nyüzsgő Colombo város forgatagában is elvesztünk, természetesen nem szó szoros értelmében. Aztán a délkeleti óceánpartot is feltérképeztük, élveztük a magasracsapó hullámokat, figyeltük a szörfösöket vagy éppen a halászok reggeli zsákmányát. hajnalban mindig a halászokat figyeltük.

Finom, házi ételek a fogadócsaládunknál. Fotó: Szijártó Zsófi

Segítettünk egy nagyon rossz körülmények között élő kisfiúnak, Nalannak is. A blogomon egy felkérést tettem közzé, hogy megkérve az olvasóimat, hogy küldjenek neki képeslapot. Nagyon sokan írtak is neki, emellett pénzt is ajánlottak fel és együttesen 172,000 Ft-tal tudtunk hozzájárulni a család megélhetéséhez. Ez nagyjából 5 havi minimálbérnek felel meg Srí Lankán. Ebből az összegből a kisfiú szülei tudtak venni egy íróasztalt, hogy legyen hol tanulnia Nalannak, aki orvos szeretne lenni. neki, hogy legyen hol tanulnia. Nagyon megható volt, boldogok voltunk, hogy segíthettünk.

Így zajlik a tealevelek mérlegelése. Fotó: Szijártó Zsófi

Sajnos az ételmérgezés sem került el minket, ami nálam 9 napig tartott. Annyira legyengültem és kiszáradtam, hogy a kórházban infúzióra kötöttek. Ez természetesen kicsit beárnyékolta az ott-tartózkodásunkat, hiszen nem tudtuk olyan intenzíven és akkora lelkesedéssel felkeresni a látnivalókat. Ebből kifolyólag pár helyre el sem jutottunk. De talán majd legközelebb, hiszen a fogadócsaládunknak megígértük, hogy legközelebb a gyermekeinkkel térünk vissza.

Srí Lanka messzeföldön híres cölöphalászainak egyike. Fotó: Szijártó Zsófi

Mindent összevetve, elmondhatom, hogy Srí Lanka egy csodálatos hely, a mosoly országa. Sosem találkoztunk szomorú vagy panaszkodó emberrel, s nem azért, mert olyan jól élnek, hanem mert mindennek tudnak örülni és hálát adni. Nekünk rengeteget adott, tanított, sokat tanultunk magunkról és a határainkról is. Remélem, egy napon újra láthatjuk.