Néhány hete jelent meg a boltokban és a piacokon a finom gyümölcs, először a déli országrészből, Békés, Tolna, Baranya vármegyei termelőktől, majd a hevesi és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei régióból indult a szállítás. Ezeken a területeken fesztiválokat is szerveznek. Ha kedvező az időjárás, akkor akár szeptember közepéig fogyaszthatjuk a gyümölcsöt. Ebben valószínűleg a klímaváltozás is közrejátszik, ugyanis míg évekkel ezelőtt augusztus végén zárult a szezon, addig az utóbbi években pár héttel kitolódott, miközben a kánikula is felgyorsíthatja az érést. A termelők maguk is kitolják az időintervallumot, ugyanis több szakaszban ültetik a gyümölcsöt. Idén szerencsére nem voltak fagykárok a dinnyetermő területeken.

A zalaegerszegi vásárcsarnokban ugyancsak hetek óta kapható a finom gyümölcs. A piacon már 350 forinttól kínálják a görögdinnye kilóját, míg a sárgadinnyét 600 forinttól árulják. Goldfinger Dávid őstermelő és kereskedő érdeklődésünkre elmondta, 12 éve foglalkoznak szántóföldi szamócatermesztéssel, ám úgy döntöttek, hogy idéntől ők is beállnak a dinnyét és a zöldséget árusítók sorába. Régi jó szokás szerint szerettük volna megkopogtatni a héját, illetve léket vágatni, ám erre nem volt szükség, tálcáról kóstolhattuk, hogy valóban zamatos-e a piros bélű gyümölcs.

- Cecéről, Fejér megyéből hozzuk a görögdinnyét, mindig gazdáktól, a föld végéről vásárolunk első kézből. Mind olyan minőség, ami a vásárlók tetszését elnyeri. Kettő fajtát hozunk, az egyik a Topgun, a másik a Rubin. Utóbbinak jellegzetes ovális alakja van és sötétzöld tónusú, csíkos a héja, valamint rubinvörös, édes a húsa. A vásárlók azt szeretik, ha nem kásás, hanem mézédes a dinnye. A sárgadinnyét ugyanúgy Cecéről hozzuk – tájékoztatott Goldfinger Dávid.

Egyes vásárlók a mag nélkülieket részesítik előnyben, míg mások a sötét tónusúakat keresik, bár becsapós, mert fajtánként eltérő az édessége és színe. Hazánkban egyébként az egy főre jutó éves dinnyefogyasztás 10-15 kilogramm körül van, míg a sárgadinnyéből jóval kevesebbet, 1,5-2 kilogrammot eszünk meg.

Európai viszonylatban mondhatni élen járunk a termelésben, negyedikek vagyunk az európai országok rangsorában, s a termés közel 40 százalékát exportáljuk. A termőterületek is változtak, eddig Békés volt a vezető, ám mostanra Szabolcs-Szatmár-Bereg lett az első. Az agrárkamara korábbi „dinnyeszezonnyitó” rendezvényén elhangzott, hogy a tavalyi 2600-hoz képest idén 2900 hektáron termelnek dinnyét Magyarországon. A szakemberek 140-160 ezer tonna termésre számítanak 2023-ban: ebből mintegy tizede, 15 ezer tonna a sárgad-, a többi görögdinnye.