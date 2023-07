A múlt hét végén zárult az idén is sokakat vonzó VII. Göcseji Dombérozó programsorozata. A szervező Göcseji Dombé­rozó Egyesület és a Göcsej Civil Társaság ezúttal is ismeretterjesztő játékra hívta a tájegység iránt érdeklődőket, a programok közönségét. A Göcsej totót Kiss Nóra néprajzkutató, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum muzeológusa állította össze.

A Zalai Hírlapban is megjelent totó kérdéssorát július 14-ig kellett visszaküldeni a szervezőknek, a sorsolás, egyben a záróesemény helyszíne Szilvágy volt július 16-án, vasárnap, ekkor hirdetett eredményt Magai Ágota, a programsorozat ötletgazdája, az egyesület vezetője.

Idézzük fel a hely- és néprajzi ismereteket adó totó kérdéseit:

1. Melyik hetet tartották a búza vetésére legalkalmasabbnak Göcsejben?

2. A göcseji tölgyerdők hasznos termése volt a gubacs. Mire használták?

3. Mit ízesítettek legszívesebben cimettel?

4. Az ügyeskezű göcsejieknek pár perc elég volt egy bédó (kászó, kazup, gyób) összeállítására. Mi volt ennek az alapanyaga?

5. Göcsejben fehérvasárnap volt a mátkálás egyik napja. Mikor volt ez?

6. Régen miért nevezték el a kutyákat folyókról (pl. Sajó, Maros, Tisza)?

7. Mire használták Göcsejben a lépőkölyűt?

8. Melyik neves népzenegyűjtőnk nem gyűjtött népzenét Zalában?

9. 1896-ban a Millenniumi kiállítás néprajzi faluja 24 épületegyüttesben mutatta be a magyar népi építészetet. Melyik zalai faluból származott a göcseji ház?

10. Kinek az udvarhölgye volt Festetics Mária, aki egykor Söjtörön gazdálkodott?

11. A pákai származású Öveges József matematika-fizika szakos tanárként végzett a budapesti egyetemen. Milyen tanulmányokat folytatott ezzel párhuzamosan?

12. Ki festette a novai, a zalakomári és a türjei templom freskóit?

13. Ki építtette a baki templomot?

13+1. A Petrikeresztúron élt költőnk, Pálóczi Horváth Ádám 1814-ben jelentette meg a népdalokat és saját költésű műdalait tartalmazó Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek c. kéziratos gyűjteményét. Hány ének található benne?

Azok töltötték ki helyesen a kérdéssort, akik a következő válaszokat adták: 1. c.) Ferenc hete, 2. a.) textilfestésre és bőrcserzésre, 3. c.) almás és szilvás süteményeket, 4. b.) fakéreg, akáctüske, háncs és iszalag / bédó = kéregedény, 5. c.) A húsvétot követő vasárnapon, 6. b.) Azért, hogy megóvják őket a veszettségtől (víziszonytól). 7. c.) gabona hántolására, fűszerpaprika törésére, 8. a.) Kallós Zoltán, 9. c.) Zebecke, 10. b.) Erzsébet királyné (Sisi), 11. b.) teológiai, 12. a.) Dorffmaister István, 13. b.) Széchenyi István, 13+1. c.) 450. A megoldások szerepelnek a Dombérozó a honlapján is.

A totót 95-en töltötték ki és küldték vissza, közülük 43-an hibátlanul. Lássuk a nyertesek listáját:

1. hely: Geráth Adrienn, Zalaegerszeg, 2. hely: Koroknyai Miklósné, Pusztaszentlászló, 3. hely: László Gyula Gellénháza. 1. különdíjat kapott Hergovics Anna, (Kávás), Magyar Viktor (Szilvágy), Koroknyai Szeréna (Pusztaszentlászló).

Díjazottak átvehették a Göcseji Múzeum által forgalmazott értékes könyvek csomagját, Domján Csaba becsvölgyei méhész termékeit, a milejszegi Szak Olajüzem termékeit, Zala vármegyei értékes kiadványokat a nagylengyeli önkormányzat felajánlásával, a szilvágyi borona pincékről szóló kötetet Szilvágy községtől. Az első helyezett Kovács Zoltánné és Kovács Szilvia által készített pörkölt tortával is gazdagabb lett.