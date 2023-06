- Elveszett tárgyak és ügyek, reménytelen helyzetek patrónusaként is ismerik - fogalmazott. - Jó kívánságok, szerencsés szülés, magtalanság ügyében, tengeri betegség, tengeri vihar, láz, marhavész ellen szintén kérik oltalmát. Ferences szerzetesként ábrázolják, karján a gyermek Jézussal, kezében liliommal. A képzettségéről és szónoki karizmájáról híres ferences papot életében is nagy tisztelet övezte. A halálát követő évben, 1232-ben avatták szentté, 1946-tól egyháztanítóként is tisztelik. Magyarországon a 17. századtól népszerű. Szobra szinte minden katolikus templomban megtalálható a világon, de az otthonokban is találkozunk vele a „sublótszentek” között, esetleg keretezett képként a falon, vagy imakönyvbe csúsztatott szentképként is. Kollégánk miniatűr Szent Antal szobrocskát hord a pénztárcájában, dédijétől kapta, hogy mindig vigyázzon rá. Egykori keszthelyi munkatársam unokája világrajövetele alatt beleltározott Szent Antal szobrot vitt a múzeumi szobájába, hogy Szent Antal segítségét kérje a szerencsés szüléshez.

Fotó: Gyanó Szilvia

Hozzátette: Szent Antal kenyerének nevezik azt az adományt, melyet a templomok Szent Antal-perselyébe a szegények javára adnak. A szent a prédikációiban fölhívta a hallgatói figyelmét, hogy ha segítséget kérnek és kapnak Istentől, hálából segítsenek a rászorulókon. A 19. századtól a hívők Szent Antal segítségének elnyeréséért előre alamizsnát adtak a szent szobra alá állított perselybe.

Fotó: Gyanó Szilvia

- A szent pappá szentelésekor választotta magának az Antal nevet, Remete Szent Antal után, akivel gyakran összetévesztik - mondta. - A Remete Szent Antalhoz (január 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták Páduai Szent Antalra. Ezért sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott a napjához. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot, vagy ekkor gyógyították ráolvasással a Szent Antal tüzét, az orbáncot. Példák vannak kultikus tűzgerjesztésre is, de a Mura-vidéken a bőrgyulladás, orbánc elkerülése érdekében éppen tilos volt tüzet gyújtani. A Szent Antal tüze eredetileg nem azonos betegség az orbánccal: anyarozs-mérgezés okozza, melyre az antonita szerzetesek ismerték a gyógymódot, akiknek egyik jelképe a disznó volt. A népnyelvben mégis a Szent Antal tüze elnevezés terjedt el a baktérium okozta orbáncra, ami a disznóra nézve halálos kór, emberre átterjedve magas lázzal jár.