A csoport elnöke, Birkás Nikolett már gőzerővel szervezi a rendezvényt, amire már néhány előzetes jelentkezés érkezett. Elmondta: egy, olasz autókat tömörítő társasághoz a Dunántúl szinte minden pontjáról érkeznek résztvevők. Utóbbi régióból az Opel márka kedvelői is képviseltetik magukat. Ezen kívül robbanómotoros, apró modellautók kipróbálására is lehetőség nyílik. Kanizsáról a H-Turul Motoros Klub képviselteti magát, míg Nagyatádról oldtimer autók érkeznek, de az ígéretek szerint a francia járműveket is meg lehet csodálni majd. Lesznek még bivalyerős verdák, sőt kamionokat meg lehet csodálni.

- Az aréna körüli parkolóban szinte minden négyzetcentiméterre jut látnivaló és program – folytatta. – Friss hír, hogy a rendőrautók mellett a tűzoltóság is kitelepül, vagyis a gyerekek beülhetnek a szerkocsikba, megnézhetik ezeket belülről. Az élményautózás szerelmeseit is várjuk, hiszen a versenytapasztalattal rendelkező sofőrök kivételes show elemekkel készülnek. Ha ez nem lenne elég program, egy fekete Lincoln típusú limuzint szintén ki lehet próbálni, a tulajdonos jóvoltából néhány kört is meg lehet tenni.

Természetesen azokat az autósokat is szeretettel várják, akik nem tartoznak egyetlen klubhoz sem, pusztán megmutatnák gépjárművüket vagy motorjukat a találkozón. Ebben az esetben a szervező klub Facebook oldalán regisztrálhatnak.