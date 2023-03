Az idén, fennállásának 25. évfordulóját ünneplő táncklub fellépésére megtelt a HSMK színházterme. A közönséget Balogh László polgármester is köszöntötte, beszédében örömét fejezte ki, hogy Szécsényiné Kápolnás Edina a csoport vezetője és motorja révén ilyen összetartó közösség a város része lehet.

- A tánc a lélek rejtett nyelve, mely sokat jelent a kanizsai fiataloknak, akik ezt a sportágat választották - folytatta. - A mozdulatok által kifejezhető a boldogság, ami valószínűleg lendületet ad a társaságnak az újabb szép gyakorlatok kidolgozásához.

A lányok színes, vidám, ám elgondolkodtató produkciókkal is készültek. A nézők az új koreográfiák mellett láthattak hat tavalyi gyakorlatot is. A gála kedvéért visszatértek a színpadra a nagylányok is. A látványos koreográfiák között például táncra perdültek a sütőben a muffinok, a déli sarkvidéken a pingvinek. Sőt több történetet elmesélő műsorszám közepette a mexikói temperamentumos hangulatot is a színpadra varázsolták. Sok új szóló, és duó számot készítettek, melyet akrobatikus elemekkel színesítettek.

Szécsényiné Kápolnás Edina a gála után elárulta: az új koreográfiákkal legközelebb április 15. és 16. között Győrszentivánon, a Magyar Látványtánc Sportszövetség viadalán szerepelnek. Közvetlenül ezután Nagykanizsán a Honvéd Kaszinóval együttműködve április 21-én (péntek) szabadtéren, az Ady utcán lépnek a közönség elé, ahol három órás műsort adnak. Aztán nem lesz megállás, hiszen májusban az országos bajnokságon szerepelnek, és a kvalifikációkat követően június 29. és július 2. között várhatóan a balatonfüredi Európa bajnokságon is megmutathatják tudásukat.